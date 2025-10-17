  • News24
Indagine lampo

“Spaccate” sulle auto nella notte, denunciati predoni del centro

Cinque le querele arrivate agli agenti, che attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a individuare due persone

auto svaligiata furto spaccata
Genova. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia locale al termine di un’indagine lampo relativa a una serie di “spaccate” commesse sulle auto parcheggiate in centro città.
Cinque le querele arrivate agli agenti, che attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a individuare due persone mentre si allontanavano con la refurtiva dopo aver rovistato all’interno dei veicoli.
I due uomini, entrambi pregiudicati ed extracomunitari, sono stati rintracciati sempre attraverso il sistema di videosorveglianza e identificati negli uffici. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.
Nell’ultimo periodo sono stati intensificati i controlli finalizzati a prevenire questo genere di reati, sempre più frequenti in vari quartieri della città. Le attività di monitoraggio e presidio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.
