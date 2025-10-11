Sorpreso all’interno di un’abitazione, si lancia dalla finestra e cade: arrestato

Genova. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova per furto in abitazione e denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere.

Le volanti sono intervenute in via Celesia a Rivarolo, nella serata di venerdì 10 ottobre, dopo che al 112 era giunta la segnalazione di un cittadino che aveva notato la porta della vicina di casa socchiusa, fatto che lo aveva allarmato: sapeva con certezza che la donna non era in casa.

Gli agenti, arrivati dopo pochi minuti, sono entrati nell’appartamento e hanno sentito un tonfo. Affacciandosi alla finestra, spalancata, hanno visto, nel cortile sottostante, un uomo che scavalcava un muro mettendosi in fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto nella vicina via Teresa Durazzo. Al controllo, è stato trovato in possesso di alcune monete, poi riconosciute dal figlio della proprietaria dell’abitazione, nonché di alcuni grimaldelli.

Con diverse abrasioni sul corpo e lamentando un forte dolore a una gamba, il malvivente è stato affidato ai militi del 118 e trasportato all’ospedale San Martino, dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni.

Un’altra condomina ha raccontato poi agli agenti di averlo visto mentre si calava da una finestra del terzo piano attraverso il tubo della grondaia, per poi cadere a terra.

L’appartamento trafugato è stato trovato completamente a soqquadro, con la cassaforte forzata; abbandonata a terra una borsa contenente numerosi attrezzi utili allo scasso e alcuni grimaldelli, presumibilmente lasciata dal 39enne.