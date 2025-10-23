Sopraelevata, due notti di chiusure per la taratura del tutor: le modifiche alla viabilità

Genova. La circolazione veicolare sulla strada sopraelevata Aldo Moro e sulle sue rampe di collegamento sarà temporaneamente interrotta per due notti consecutive a causa di interventi di manutenzione stradale e, in particolare, per la taratura e la sostituzione degli apparati di rilevamento della velocità.

Il Comune di Genova ha emesso l’ordinanza su richiesta della Genova Parcheggi S.p.A. per consentire operazioni di taratura del sincronismo degli apparati di campo del sistema di rilevamento della velocità “Tutor” che, come è noto, campiona i passaggi delle autovetture per stabilire poi la velocità media.

Il divieto di circolazione veicolare avrà queste modalità: dalle giovedì 23 ottobre alle ore 06:00 di venerdì 24 ottobre, chiusura totale della carreggiata in direzione levante. Con le stesse modalità ma il giorno successivo, quindi dalle ore 22:00 di venerdì 24 ottobre alle ore 06:00 di sabato 25 ottobre, chiusura totale della carreggiata direzione ponente

L’intervento prevede la chiusura di diverse rampe in base alla direzione: in occasione dei lavori sulla carreggiata in direzione levante, saranno chiusi tutti gli accessi, gli svincoli di Genova Ovest, l’Elicoidale, Via Cantore e Canepa. Sarà chiusa anche la rampa Iro Lapi. Diversamente, quando sarà chiusa in direzione ponente, saranno chiuse le rampe della Foce e l’ingresso da via D’Annunzio.