  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Medici

Sanità, blocco di carriere e assunzioni: sindacati preoccupati su fughe di personale e funzionamento del sistema

L'allarme legato riguardo all’ordine pervenuto alle cinque asl liguri e agli ospedali Evangelico, San Martino e Galliera di sospensione di nomine di dirigenti

specializzandi università unige medici

Genova. “Esprimiamo grave preoccupazione in relazione alla notizia apparsa a mezzo stampa, riguardo all’ordine pervenuto alle cinque Asl liguri e agli Ospedali Evangelico, San Martino e Galliera di sospensione di nomine di direttori di Struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici”, spiega l’intersindacale Regionale composto da Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Cisl Medici, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari, Fassid-Snr, Fvm, Uil Fp Area Medica e Veterinaria.

“Un tale blocco delle carriere e delle assunzioni, che coinvolgerebbe anche posizioni già messe a concorso e deliberate, rappresenta a nostro avviso un gravissimo danno alla funzionalità delle strutture sanitarie, sia dal punto di vista medico-sanitario che gestionale, oltre che un fattore fortemente demotivante che rischia di favorire ulteriori fughe di personale e risulta, allo stato attuale, ingiustificato anche dal punto di vista economico non costituendo di fatto aggravio per le finanze regionali”, dicono i sindacati.

“Creare, perpetrare e legittimare lacune nella assegnazione di incarichi che sono di interesse strategico è, a nostro avviso, una strada certa verso la compromissione del buon funzionamento e la depauperazione di risorse umane del Sistema Salute di questa Regione. Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo un incontro urgente col fine di poter ragionare nel merito nell’ottica di trovare insieme delle soluzioni e strategie condivise con chi porta avanti la Sanità Regionale in veste di Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari”, concludono.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.