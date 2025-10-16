  • News24
Appuntamento

Sicurezza sul lavoro: Confindustria incontra Asl e Inl per un focus sull’attività di vigilanza

L'evento si propone di far luce sulla programmazione delle attività di vigilanza da parte degli Enti preposti e, soprattutto, di evidenziare le violazioni e le criticità più frequentemente rilevate durante le ispezioni

Genova. Confindustria Genova annuncia un importante appuntamento del suo Club Sicurezza dedicato a un tema cruciale per tutte le imprese: “L’attività di vigilanza in materia di sicurezza: Programmazione delle verifiche ispettive, esiti e principali violazioni riscontrate.”

L’incontro si terrà Venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 10.00 presso la sede di Confindustria Genova in Via San Vincenzo 2. L’obiettivo principale è mettere a confronto le aziende con i massimi organismi di controllo, l’Asl (Azienda Sanitaria Locale) e L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

L’evento si propone di far luce sulla programmazione delle attività di vigilanza da parte degli Enti preposti e, soprattutto, di evidenziare le violazioni e le criticità più frequentemente rilevate durante le ispezioni. Questo permetterà alle aziende di mettere a fuoco gli aspetti su cui concentrare i propri sforzi, nell’ottica di un continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce dei recenti aggiornamenti normativi.

La giornata sarà introdotta e moderata da Andrea Delucchi, Responsabile Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica di Confindustria Genova. Un panel di esperti e dirigenti degli enti di controllo interverrà per condividere la propria esperienza e conoscenza: Sergio Fossati, Direttore IAM Genova; Gabriele Mercurio, Direttore S.C. PSAL ASL 3 e ASL 4 Liguria; Maurizio Bosia, Responsabile Processo Vigilanza Tecnica IAM Genova; Vincenzo Palomba, Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza IAM Genova

La partecipazione all’incontro è gratuita e darà diritto al riconoscimento di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento professionale di RSPP, ASPP, Datori di Lavoro e Dirigenti.

