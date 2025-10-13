Sicurezza Stradale, Confarca porta “Crash Test Experience” e “Giocando si impara” a Genova

Genova. La Liguria si prepara ad accogliere un importante tour itinerante dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà Confarca protagonista con attività educative innovative rivolte a cittadini di tutte le età. Saranno oltre tremila i bambini e i ragazzi delle scuole di Varazze, di Sanremo, di Genova e di La Spezia che parteciperanno agli appuntamenti in piazza e che saranno alle prese con le simulazioni di incidenti stradali e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, attraverso la Crash Text Experience, e alle attività ludico-didattiche del format Giocando si impara. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che vedrà in campo diverse associazioni che si occupano di sicurezza stradale, toccherà quattro città della regione, uno in ogni provincia, con un programma ricco di momenti formativi e dimostrativi.

Il calendario degli appuntamenti

VARAZZE – 14 ottobre 2025

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, ore 9:00.

Attività Confarca: Crash Test Experience + Giocando si impara

Partecipanti:

• Piero Provenzano, direttore UMC Genova

• Roberto Rizzo, coordinatore regionale Confarca

• Piero Salvi, presidente provinciale Confarca

SANREMO – 15 ottobre 2025

Piazzale Dapporto, ore 9:00.

Attività Confarca: Crash Test Experience + Giocando si impara

Partecipanti:

• Alessandro Mager, sindaco di Sanremo

• Piero Provenzano, direttore UMC Genova

• Giampiero Alberti, responsabile UMC Imperia

• Roberto Rizzo, Coordinatore regionale Confarca

• Pasquale D’Auria, presidente provinciale Confarca

• Comando Polizia Municipale Sanremo

GENOVA – 16 ottobre 2025

Porto Antico, ore 9:00.

Attività Confarca: Crash Test Experience + Giocando si impara

Partecipanti:

• Piero Provenzano – Direttore UMC Genova

• Roberto Rizzo – Coordinatore regionale Confarca

• Maurizio Sartini – Presidente provinciale Confarca

LA SPEZIA – 28 ottobre 2025

Piazza Europa, ore 9:00.

Attività Confarca: Giocando si impara

Partecipanti:

• Piero Provenzano, Direttore UMC Genova

• Massimiliano Tripoli, Responsabile UMC La Spezia

• Roberto Rizzo, Coordinatore regionale Confarca

Le attività

I due format educativi particolarmente coinvolgenti sono così strutturati:

Crash Test Experience: un’esperienza immersiva che permette ai partecipanti di comprendere concretamente l’importanza dei dispositivi di sicurezza e le conseguenze degli incidenti stradali.

Giocando si impara: attività ludico-didattiche pensate per sensibilizzare sulla sicurezza stradale attraverso il gioco, rendendo l’apprendimento delle buone pratiche alla guida accessibile e coinvolgente.

Gli eventi si inseriscono in una manifestazione più ampia che vedrà la partecipazione di altre associazioni del settore, con ulteriori attività dedicate alla promozione della cultura della sicurezza sulle strade.