Sicurezza, Fratelli d’Italia all’attacco: “La sinistra smentisce se stessa, chiesto consiglio monotematico”

Genova. “Dopo aver denunciato in più occasioni il crescente senso di insicurezza dei genovesi a seguito dell’escalation degli episodi di violenza e spaccio ma senza aver mai ricevuto, in questi mesi, risposte precise e puntali non solo dal Sindaco ma anche dall’Assessore Viscogliosi, abbiamo richiesto un consiglio comunale monotematico sul tema della sicurezza”

Lo scrive in una nota il gruppo di Fratelli d’Italia in Comune, che aggiunge: “Abbiamo appreso dai giornali, il mezzo che sappiamo esser il preferito del sindaco che, ancora una volta, il campo largo ha fatto ‘marcia indietro’ e dopo aver consapevolmente ridotto la presenza della polizia locale dal centro storico, denigrando operato e azioni messe in campo dal centrodestra, adesso ne esalta il ritorno. Intanto, in questi mesi, il nostro centrostorico è diventato teatro di degrado e spaccio incontrollato”.

“Questa volta ci aspettiamo risposte concrete e suggeriamo di non addossare colpe sul Governo ma di assumersi finalmente delle responsabilità nei confronti di tutti i cittadini” concludono il capogruppo Alessandra Bianchi e i consiglieri Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca, Valeriano Vacalebre