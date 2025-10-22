Sestri Ponente, “blitz” della polizia tra market e sale slot: 70 persone identificate

Genova. Non solo centro storico e Sampierdarena. I controlli della Polizia di Stato si sono estesi, martedì mattina, anche a Sestri Ponente, concentrandosi su minimarket e sale slot e sulle zone segnalate dai residenti del quartiere come teatro di spaccio e consumo di droga e di alcol.

A coordinare l’attività è stato il Commissariato Sestri Ponente insieme con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria. In totale gli agenti hanno identificato 70 persone e controllato un bar e due sale slot.

La zona passata al setaccio è stata in particolare quella compresa tra via Puccini, via D’Andrade e via Travi. Nessuno è stato denunciato.