Sestri Levante, torna l’iniziativa “Puliamo il mondo”: appuntamento giovedì 16 ottobre

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante, tramite il LabTer Tigullio e in collaborazione con l’Associazione Sentieri a Levante, aderisce alla 32ª edizione di Puliamo il Mondo, l’annuale iniziativa di Legambiente finalizzata a sensibilizzare sull’importanza dell’azione di ciascuno di noi per la salvaguardia dell’ambiente.

Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 9.30 per circa 3 ore, gli alunni delle classi seconda e quarta della scuola primaria del plesso Papa Giovanni XXIII – e tutti coloro che vorranno – armati di pinze, guanti e sacchetti forniti dal Comune di Sestri Levante, da Legambiente e da Aprica, puliranno il sentiero che porta ai resti della chiesa di Sant’Anna e, se ci sarà ancora tempo, anche un tratto di spiaggia vicino al promontorio.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sestri Levante Valentina Armanino: «Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica sono le parole chiave che condividiamo con questo evento. Ringraziamo tutte le persone coinvolte nell’organizzazione».