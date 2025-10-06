Sestri Levante presenta al TTG di Rimini il suo progetto turistico per l’outdoor

Sestri Levante. Sestri Levante porta al TTG Travel Experience di Rimini il nuovo progetto turistico dedicato all’outdoor, che punta a valorizzare il territorio attraverso una rete integrata di sentieri, percorsi tematici e attività sportive e culturali, da vivere tutto l’anno grazie al clima mite e alle sinergie con operatori, strutture ricettive e associazioni locali. L’obiettivo è quello di proporre un’offerta esperienziale completa e accessibile, capace di unire mare ed entroterra, sport e relax, tradizione e innovazione, per attrarre famiglie, appassionati e viaggiatori curiosi. La presentazione si terrà nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre 2025 nello spazio messo a disposizione per Sestri Levante da Agenzia in Liguria.

Il progetto, dal titolo evocativo “Percorri i sentieri tra le due baie: ascolta, osserva, vivi”, nasce con la volontà di raccontare Sestri Levante attraverso il passo lento dell’escursionista e lo sguardo attento di chi vuole scoprire il territorio in modo autentico. Ogni sentiero diventa un racconto: di paesaggi, storie e persone che custodiscono l’anima di un luogo dove la bellezza naturale si intreccia con cultura, spiritualità ed eccellenze enogastronomiche.

Quattro anime tematiche in cui si articola la proposta: storico-religioso, con itinerari tra santuari, chiese e antichi luoghi di culto come il Sentiero dei Crocifissi liguri o quello delle Madonne e delle Cappelle; sportivo, dedicato a trekking, trail running, mountain bike, equitazione, arrampicata e parapendio, fino agli sport acquatici come kayak, vela, windsurf, SUP e diving; storico-monumentale, per scoprire torri d’avvistamento, castelli e borghi medievali come i Ruderi di Sant’Anna o i Sentieri dei borghi saraceni; enogastronomico, che lega colline e costa in un percorso tra uliveti, vigneti e borghi dove degustare vini, olio e piatti della tradizione ligure, partecipando a laboratori e sagre locali.

Un aspetto distintivo del progetto è l’integrazione tra attività di terra e attività di mare. Le esperienze outdoor non si fermano ai sentieri ma continuano sull’acqua: dal kayak tra calette e scogliere, al SUP al tramonto, fino alle immersioni a Punta Manara e alle mini crociere tra la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole. Il mare, quindi, non è solo balneazione, ma scenografia viva e complementare dell’esperienza outdoor.

L’attuazione prevede lo sviluppo di una rete di sentieri e attività outdoor coordinata e riconoscibile, ampliando quella già esistente con nuovi tracciati, cartellonistica inclusiva e strumenti digitali per la fruizione. La mappatura con droni, la segnaletica smart e l’integrazione tra mappe tradizionali e applicazioni digitali renderanno i percorsi più accessibili e interattivi, anche per persone con disabilità visive o lievi difficoltà motorie.

Alla base dell’idea c’è una rete di collaborazioni con operatori turistici, associazioni di categoria, realtà sportive e di volontariato, coinvolti nella progettazione e nella promozione delle attività con cui il progetto è stato preventivamente condiviso. La filosofia è quella di fare sistema, creando sinergie durature che rendano l’offerta di Sestri Levante sempre più attrattiva, sostenibile e riconoscibile nel panorama del turismo outdoor nazionale.

«Abbiamo voluto costruire questo progetto insieme alle associazioni, agli operatori e ai professionisti locali perché saranno loro i veri protagonisti di questa idea: quelli che, con passione e competenza, la faranno camminare, crescere e diventare un valore stabile per la nostra comunità e per chi sceglie di scoprire Sestri Levante tutto l’anno» spiega l’Assessore al Turismo Luca Bacherotti.

«Questo progetto rappresenta una visione di sviluppo turistico che parte dal nostro territorio e dalle persone che lo vivono ogni giorno. L’outdoor non è solo un modo diverso di fare turismo, ma una chiave per raccontare Sestri Levante attraverso la sua natura, la sua storia e la sua identità. Ringrazio per il lavoro svolto l’Assessore Bacherotti, gli uffici comunali e tutte le persone coinvolte» dichiara il Sindaco Francesco Solinas