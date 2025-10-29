  • News24
Lavoro

Sestri Levante, Babbo Natale cercasi. Ecco come candidarsi

Il termine per la candidatura è il 20 novembre 2025

babbo natale

Sestri Levante. Mediaterraneo Servizi, la società in-house del Comune di Sestri Levante, apre le candidature per la ricerca di un soggetto che possa interpretare Babbo Natale durante il mese di dicembre. L’iniziativa rientra nel programma di eventi natalizi del Comune di Sestri Levante, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un ricco calendario di appuntamenti.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni e inviare una mail all’indirizzo info@mediaterraneo.it entro giovedì 20 novembre 2025, inserendo i seguenti dati: nome, cognome, età e contatti di riferimento (numero di telefono e indirizzo mail) inoltre nell’oggetto della mail va indicata la dicitura  “Babbo Natale Sestri Levante”.

Maggiori informazioni sulle mansioni da svolgere, compenso, giorni e orari di lavoro previsti, saranno comunicati in un primo colloquio una volta ricevuta la candidatura.

