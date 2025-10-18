Sestri Levante, 11 ore in più per le biblioteche cittadine: aule studio accessibili h24

Sestri Levante. Buone notizie per studenti e lettori: da lunedì 20 ottobre 2025 le biblioteche comunali di Sestri Levante aumentano di 11 ore complessive i propri orari di apertura. Non solo viene ripristinato l’orario originario, ridotto nei mesi scorsi per motivi di personale, ma viene anche potenziato con due ore aggiuntive rispetto al passato.

A beneficiarne saranno sia la Biblioteca del Mare sia la Biblioteca Fascie Rossi, che – come voluto fortemente dall’Amministrazione comunale – amplieranno la propria disponibilità al pubblico secondo una nuova distribuzione settimanale, garantendo un servizio continuativo dal lunedì al sabato.

Contestualmente riaprono, dopo un breve restyling, anche le aule studio di via alla Penisola, accessibili 24 ore su 24 grazie alla collaborazione con la Croce Verde, che continuerà a gestire il ritiro e la riconsegna delle chiavi. Le aule potranno inoltre essere prenotate (in loco) per sessioni di studio, una novità pensata per rispondere a esigenze particolari come ad esempio lavori di gruppo.

«Un intervento che conferma l’impegno dell’Amministrazione per ampliare gli orari e rafforzare gli spazi di studio e di cultura in città – dichiarano il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e l’Assessore alla Cultura Maura Caleffi – Le biblioteche, le aule studio e in generale gli spazi riservati alla cultura e all’istruzione, sono luoghi di crescita, incontro e partecipazione: investire su di esse significa investire sul futuro della nostra comunità. Ringraziamo Mediaterraneo per la collaborazione».

Di seguito i nuovi orari delle biblioteche di Sestri Levante (Biblioteca Fascie Rossi in via XXV Aprile; Biblioteca del Mare a Riva Trigoso) in vigore da lunedì 20 ottobre 2025

Lunedì e Mercoledì

dalle 9.00 alle 13.00 | Biblioteca del Mare

dalle 14.00 alle 19.00 | Biblioteca Fascie Rossi

Martedì e Giovedì

dalle 9.00 alle 13.00 | Biblioteca Fascie Rossi

dalle 14.00 alle 19.00 | Biblioteca del Mare

Venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 | Biblioteca del Mare

dalle 14.00 alle 17.00 | Biblioteca Fascie Rossi

Sabato

dalle 9.00 alle 13.00 | Biblioteca Fasce Rossi