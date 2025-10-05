Serie A1, debutto con vittoria per il Tennis Club Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. Nella giornata odierna di Serie A1, il TC Santa Margherita Ligure ha debuttato con una convincente vittoria contro il JT Perugia, imponendosi in quattro match su sei e dimostrando solidità nei singolari e grande affiatamento in doppio.

Ad aprire le danze è stato Francesco Maestrelli, che ha superato Tomas Gerini con un netto 6-2 7-5, controllando il match per un’ora e nove minuti. Subito dopo, Filippo Romano ha portato a casa un’altra vittoria importante contro Alessandro Giannessi, imponendosi 6-3 7-6(2) in un match tirato chiuso in poco più di un’ora.

Nel terzo singolare, però, JT Perugia ha accorciato le distanze grazie a Francesco Passaro, che ha beneficiato del ritiro di Andrea Pellegrino fermato dall’influenza Ma Luca Castagnola ha ristabilito le distanze dominando Giulio Casucci per 6-2 6-2, in un match mai in discussione.

Nei doppi, Maestrelli e Romano hanno offerto una prestazione solida, regolando agevolmente Gerini e Casucci con il punteggio di 6-1 6-3. L’unico vero rammarico per Santa Margherita è arrivato nel secondo doppio, dove Castagnola e Andrea Basso, nonostante un primo set vinto, si sono arresi al long tie-break contro Passaro e Giannessi: 6-4 6-7(4) 6-10.

“Siamo davvero contenti per questo successo – spiega il presidente del Tennis Club Santa Margherita Ligure Mauro Iguera – c’è stato il contrattempo dell’influenza che ha costretto Pellegrino allo stop ma da parte di tutti c’è stata una grande risposta: anche quest’anno sono convinto che il gruppo sarà il nostro valore aggiunto, tutti i ragazzi che sono scesi in campo oggi hanno dimostrato solidità e attaccamento alla maglia portando a casa punti preziosissimi in singolare e nel doppio. Lo abbiamo detto alla vigilia di questa partita che dobbiamo fare il nostro percorso con i piedi per terra e senza fare proclami: abbiamo tanti giovanissimi che stanno crescendo e tra i nostro obiettivi c’è anche questo. Adesso qualche giorno di stacco per prendere fiato e pensare subito alla trasferta di Messina che sarà molto insidiosa”.