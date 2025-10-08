Serie A, la CDM Futsal si arrende ai campioni d’Italia della Meta Catania

Campo Ligure. E’ una CDM Futsal in netta crescita quella che mette paura per almeno un tempo e mezzo ai bicampioni d’Italia della Meta Catania. Ancora però non basta per mettere in carniere i primi punti della stagione.

In avvio, mister De Jesus si affida a Politano fra i pali, davanti a lui Foti, Boutabouzi, Da Silva e Maltauro. La Meta Catania parte invece con Timm, Silvestri, Sacon, Turmena e Brunelli. La prima occasione capita sui piedi di Silvestri che dopo un minuto e mezzo viene pescato bene in area da Timm ma la sua girata di destro termina di poco alta. La risposta della CDM non si fa attendere. Trenta secondi dopo infatti un’azione insistita dei padroni di casa porta al tiro prima Boutabouzi e poi Foti ma su entrambe le conclusioni Timm si fa trovare prontissimo e sventa la minaccia. Al 4’ ancora CDM protagonista sull’asse Murilo-Ricci. Il numero 44 fa tutto bene ma il suo tiro trova ancora la respinta del portiere della Meta. Al 5’ però nemmeno Timm può nulla: destro angolatissimo di Baklanov, la palla supera il portiere e diventa un cioccolatino per Ortisi, appostato tutto solo sul secondo palo. Tocco sotto misura e palla in rete per l’1-0 dei padroni di casa.

Al 12’ la Meta trova il goal del pari con Drahovsky che dal limite lascia partire una rasoiata di destro che batte Politano. La CDM però ha il merito di provare a reagire subito. Prima Ricci si presenta tutto solo davanti a Timm ma perde il tempo per calciare a rete, poi è Ortisi a sparare alto da ottima posizione, proprio su un’incursione offensiva del numero 44. Al 16’ ci prova anche Murilo ma la sua parabola di sinistro sibila a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Mister Juanra alterna fra i pali Timm e Siqueira per provare a sfruttare le doti di uomo di movimento del portiere ex-CDM ma i minuti passano e il punteggio non cambia. Anzi, prima della sirena l’ultimo assalto è di marca CDM con Da Silva che prova il tiro ma conclude alto da ottima posizione.

La ripresa è subito scoppiettante. Nemmeno un giro di lancette e Foti va al tiro su angolo di Da Silva, la palla colpisce la mano larga di Silvestri ma gli arbitri non fischiano, fra le proteste dei giocatori e della panchina della CDM. Oltre al danno, arriva anche la beffa perché sul ribaltamento di fronte Turmena prova il tiro, la palla schizza sul fianco di Da Silva e termina in rete. Una doccia fredda in piena regola per la squadra di casa che, ancora una volta, si sente penalizzata da una decisione arbitrale a dir poco incomprensibile.

La Meta allora prova ad imprimere un altro ritmo alla gara. Al 6’ ci prova Pulvirenti ma il suo tiro a colpo sicuro torva la respinta di Politano. Poco dopo il portiere di casa deve fare gli straordinari anche sul rasoterra di Sacon, chiuso in angolo. Al 7’ il tiro di Foti impegna Siqueira che in due tempi riesce comunque a controllare. Un minuto più tardi, la Meta va vicina al tris con Turmena che col piattone mancino scheggia la parte esterna del palo. Il numero 17 rossoblù si rifà però con gli interessi al 9’ quando in contropiede trova il piazzato che vale il 3-1 per i suoi.

Al 10’ l’episodio che potrebbe riaccendere le speranze per la CDM: Siqueira controlla male un pallone nel cerchio di centrocampo, sulla sfera vagante si avventa Foti che viene toccato dal portiere della Meta e finisce a terra. L’arbitro ci pensa un po’ e poi estrae il cartellino rosso all’indirizzo del numero 26 rossoblù che deve così lasciare i suoi in inferiorità numerica per due minuti. La CDM allora ci prova prima con Murilo ma Timm respinge, poi con Ortisi ma anche la sua girata non ha miglior fortuna. Fortuna che non ha nemmeno Foti al 12’ quando il suo destro secco si va a stampare proprio sull’incrocio dei pali. Ora però è la CDM a dettare i tempi del match: Murilo testa ancora i riflessi di Timm che risponde ancora una volta presente, prima che mister De Jesus provi a giocarsi con Foti la carta del portiere di movimento. A 4 minuti dalla sirena è davvero tempo di rompere gli indugi. La CDM però viene subito punita da Drahovsky che, da posizione defilata, s’inventa una traiettoria quasi impossibile. La palla bacia la parte inferiore della traversa e finisce in fondo al sacco.

I ragazzi di De Jesus continuano comunque a premere e al 18’ con Foti colpiscono l’ennesimo legno della loro non certo fortunata serata. Sull’azione seguente, poi, Timm recupera palla e pesca il jolly, trovando la rete del definitivo 5-1.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Foti, Ortisi, Zatsuga, Avellano, Maltauro, Boutabouzi, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Murilo, Ricci, Politano. All. De Jesus.

META CATANIA: Podda, El Ayyane, G. Musumeci, Silvestri, Pulvirenti, Brunelli, Drahovsky, Turmena, Timm, Sacon, Siqueira, M. Musumeci. All. Calvo Juanra.

ARBITRI: Zanfino di Agropoli e Filippi di Bergamo – CRONO: Prekaj di Treviglio.

RETI: 4.26pt Ortisi, 11.58pt Drahovsky, 0.49st aut. Da Silva, 9.42st Turmena, 17.02st Drahovsky, 18.36st Timm.

NOTE: Ammoniti Boutabouzi all’11.31pt, Sacon al 17.52pt, Maltauro al 18.14pt, Foti al 1.36st, Drahovsky all’11.26st. Espulso Siqueira al 10.14st.