Dopo un annuncio di lavoro la rintraccia, sequestra e stupra: l’inseguimento in statale e l’arresto dei carabinieri

Genova. Nella mattinata di ieri, lunedì 20 ottobre, i carabinieri di Sestri Levante – in collaborazione con i colleghi di Moneglia e Carasco – hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ragazzo marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio, ritenuto responsabile di aver commesso sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni.

Secondo il quadro accusatorio, il ragazzo marocchino avrebbe conosciuto ed acquisito informazioni sul conto della giovane a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su di un social network. Dopo aver provato ad avvicinarla con avances telefoniche risultate vane, nella mattinata di ieri si sarebbe infine presentato innanzi al di lei luogo di lavoro, a Cogorno, costringendola con la forza a salire all’interno della propria autovettura. Inefficaci i tentativi di fuga e di richiedere aiuto. La vittima è stata così condotta presso l’abitazione del ragazzo, ove avrebbe avuto corso la violenza sessuale.

Ricondotta sulla strada, le condizioni fisiche e di profonda prostrazione della vittima sono state notate dai Carabinieri della Stazione di Sestri Levante che hanno allertato i sanitari e – contestualmente – dato il via alle ricerche per l’identificazione del colpevole. L’uomo è stato trovato poco dopo a Carasco, nel mentre stava tentando di allontanarsi a bordo della propria autovettura. Accertato il pericolo di fuga, è stato così dichiarato in stato di fermo e tradotto presso il carcere di Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto dalla pagina facebook “Territorio e sviluppo”