La giovane sequestrata e stuprata dopo un annuncio di lavoro accusa: “Mi aveva violentato già una settimana fa”

Genova. “Mi ha violentata anche una settimana fa. E poi l’altro giorno. Non ho denunciato la prima volta per paura, perché mi ha minacciato di morte”. E’ la denuncia fatta ai carabinieri dalla ragazza di 25 anni che sarebbe stata abusata da un uomo, di origini marocchine, di 35 anni. La donna, assistita dall’avvocato Cristiano Mancuso, è stata sentita dai militari che ora stanno indagando sull’eventuale precedente episodio.

I militari della compagnia di Sestri Levante, insieme ai colleghi di Moneglia e Carasco, hanno fermato ieri il presunto abusatore ritenuto anche responsabile di aver sequestrato la giovane prima di violentarla. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe conosciuto e acquisito informazioni sul conto della giovane a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su un social network.

Dopo aver provato ad avvicinarla con avances telefoniche risultate vane, ieri mattina si sarebbe infine presentato sul luogo di lavoro della ragazza. I due sono saliti in auto: dai riscontri delle telecamere non avrebbero sembrerebbe averla costretta con la forza a salire a bordo, ma questo non significa ovviamente che il sequestro si sia materializzato in un secondo momento. La vittima è stata portata a casa del presunto aguzzino dove è stata abusata. La donna sarebbe stata riportata in strada e qui avrebbe chiamato un amico e insieme poi sarebbe andata dai militari. Al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, dove è scattato il codice rosso, sarebbero state riscontrate ecchimosi compatibili con la violenza.

La violenza precedente sarebbe avvenuta – in base al racconto della giovane – dopo che i due circa una settimana prima dell’episodio di ieri si erano incontrati per caso in centro a Chiavari: “L’ho incontrato per caso e ci siamo riconosciuti dalle foto dei profili social. Abbiamo preso un caffè ma poi lui mi ha portata a casa sua e ha abusato di me. Non ho detto nulla perché mi ha minacciato”

L’uomo che è stato portato nel carcere di Pontedecimo con l’accusa di violenza sessuale e sequestro di persona domani dovrebbe essere interrogato dalla gip Elisa Campagna nell’udienza di convalida