Scuola dell’infanzia Tollot, manca il personale: tempo pieno contingentato per “chi arriva prima”

Genova. “Comunichiamo che da lunedì e per tutta la settimana, a causa di disservizi dovuti a mancanza di personale e sua sostituzione, il pomeriggio sarà garantito ai primi 50 bambini che entreranno al mattino. Per gli altri l’uscita sarà dalle 13.30 alle 14. Grazie per la collaborazione”.

Questo il messaggio arrivato lo scorso sabato alle famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Tollot Occidentale, che questa settimana, come già successo l’anno scorso, stanno letteralmente facendo a gara per poter accedere al servizio (pubblico) del tempo pieno, regolato in base all’ordine di arrivo al mattino. Una situazione legata alla mancanza di personale per le supplenze: in caso di malattia di una delle maestre, infatti, non ci sono sostituti possibili, cosa per la quale è garantito a tutti solamente il servizio al mattino, mentre per esigenze di normativa al pomeriggio il numero non può superare i 50.

Una situazione che di fatto sta rendendo impossibile la vita delle circa 70 famiglie che hanno i propri figli iscritti in quella scuola dell’infanzia. “Crediamo che la mancanza di personale non possa avere ricadute sulle spalle delle famiglie, e quindi dei genitori, spesso entrambi lavoratori – si legge in una lettera scritta dai genitori e inviata alla amministrazione civica – Non è pensabile che le difficoltà organizzative del Comune nel trovare personale supplente, peraltro a meno di due settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, si riverberi sulla (im)possibilità delle famiglia di trovare soluzioni emergenziali e da un giorno all’altro“.

“Anche il criterio del “chi prima arriva, meglio alloggia“, con soli 50 bambini ammessi al pomeriggio, e giorno per giorno, non può trovare posto nell’erogazione di quello che dovrebbe essere un (serio) servizio dedicato all’infanzia e alle famiglie – continua la lettera – questa gestione appare infatti piuttosto fomentare una guerra tra poveri, con i più vulnerabili (madri incinte, chi viene da più lontano, chi ha più figli, chi non dispone di mezzi propri per muoversi, chi non ha nessuno al quale delegare la gestione dei propri figli, etc.) che rischiano di finire proprio tra i primi esclusi. Chiediamo quindi a gran voce che il Comune si impegni nel trovare una soluzione che permetta al personale educativo di lavorare con serenità, dedicandosi a pieno alla cura e all’educazione dei nostri figli; e a noi genitori di poterli affidare a questo fondamentale servizio all’infanzia, con altrettanta tranquillità”.