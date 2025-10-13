Dai tappezzieri ai falegnami, la Scuola delle professioni del mare prende forma

Genova. Una scuola professionale che sorgerà con tutta probabilità in porto, si integrerà con l’Accademia e formerà i giovani professionisti del settore della nautica del futuro. Prende sempre più corpo il progetto della Scuola delle professioni del mare, un’idea che la sindaca Silvia Salis aveva lanciato in campagna elettorale e che verrà realizzata con la collaborazione della Regione Liguria.

“Iniziamo gli incontri propedeutici questa settimana, incontri esplorativi per capire in che modo partire e quali materie trattare – ha spiegato Salis a margine dell’inaugurazione della Genova Shipping Week – Dobbiamo ascoltare le richieste che vengono dal porto, capire di che tipo di professionalità hanno bisogno”.

“Sarà una struttura che formerà giovani che vogliono trovare un impiego nel settore e comprenderà sia le professioni che richiedono specializzazione universitaria sia le arti pratiche: saldatori verniciatori, falegnami, tappezzieri – ha proseguito Salis – Sono professioni che garantiscono un ottimo stipendio già nei prime mesi, e risponderebbe a una domanda crescente che oggi non trova sufficiente risposta”.

Il progetto è ancora a livello embrionale, ma è molto probabile che la scuola sorgerà in porto: “I tempi sono ancora incerti, la formazione è in capo alla Regione, e come sappiamo nel pubblico ci sono tempistiche fisse. Contiamo però di farlo nel più breve tempo possibile”.

Sempre dedicato ai giovani è il progetto del grande studentato universitario di cui Salis ha parlato con la ministra Bernini: “Genova è una città universitaria, ma deve diventare una città per universitari. Stiamo superando faticosamente l’isolamento, ma la città va arricchita di servizi, e dunque studentati, mense, ma anche cultura pensata per giovani universitari. L’età media della nostra città è molto alta, ed è nostro compito lavorare perché si abbassi non solo tenendo i giovani, ma attraendone di nuovi”.