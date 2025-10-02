Scuola dell’infanzia Gnecco Massa, sbloccato il finanziamento per i lavori di messa in sicurezza

Genova. Il Comune di Genova ha sbloccato le risorse necessarie per avviare il primo lotto principale di lavori presso la Scuola dell’Infanzia Gnecco Massa, situata in Via Antica Romana di Quinto 130. L’amministrazione civica, infatti, ha dato luce verde all’accensione del mutuo di oltre 500 mila euro con Cassa deposito e prestiti per far partire il cantiere di messa in sicurezza.

L’investimento è interamente destinato alla riqualificazione della struttura scolastica. I lavori finanziati sono essenziali per garantire la sicurezza e l’igiene, e consistono in interventi sulle coperture e i prospetti dell’edificio , oltre all’ adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica di questi lavori era stato precedentemente approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 11 settembre.