“Salvini come Kirk”, il vicepremier denuncia la scritta a Genova: solidarietà della sindaca

Genova. “Salvini come Kirk, se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini questa mattina ha commentato su X l’immagine di una scritta a pennarello che sarebbe apparsa sul palo di un cartello pubblicitario in corso Europa, nel quartiere di San Martino, a Genova.

La scritta paragona Salvini a Charlie Kirk, l’attivista statunitense della destra trumpiana, idolo del mondo “Maga”, ucciso il 10 settembre in un attentato durante un comizio. Sulla scritta è stato avviato un approfondimento da parte della digos.

In queste ore sono arrivate, a Salvini, molte espressioni di solidarietà, soprattutto dal centrodestra. Ma anche da parte della sindaca di Genova, Silvia Salis, che in una nota ha dichiarato: “Genova vuole essere una città di pace, questi messaggi violenti e minacciosi non ci appartengono e li condanniamo con fermezza. Piena solidarietà al ministro”.

Pochi minuti prima che fosse diramata la nota ufficiale, da parte della Lega locale erano arrivate critiche per il silenzio del Pd e della sindaca. Il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, il capogruppo regionale Sara Foscolo e il presidente della commissione Attività produttive Armando Biasi hanno affermato: “In corso Europa a Genova è comparsa la minacciosa e inquietante scritta ‘Salvini come Kirk’ che fa riferimento all’assassinio dell’attivista conservatore Usa, ucciso con un colpo di fucile mentre stava dialogando con i giovani in uno dei suoi ‘free speech’ all’Università dello Utah. Non saranno odio, minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Noi andiamo avanti tutti a testa alta condannando con fermezza questa pericolosa deriva ed esprimendo vicinanza e solidarietà al vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini. Gli esponenti politici del ‘Campo largo’ e il sindaco di Genova Silvia Salis, che soltanto a parole predicano la non violenza, ma non hanno concesso a Tursi il minuto di silenzio per Charlie Kirk e addirittura candidato il consigliere comunale del Pd che ha pronunciato in aula la frase ‘Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta’ per le elezioni in Città Metropolitana, al momento continuano a non condannare anche questo ennesimo atto di odio e violenza. Un grave episodio che segue le manifestazioni violente in piazza e l’interruzione di pubblico servizio con il vilipendio alle istituzioni registrati all’Università di Genova, dove i ProPal di sinistra hanno occupato la sede di via Balbi e raffigurato il ministro Anna Maria Bernini e il rettore Federico Delfino all’interno del mirino come bersagli“.

Dopo la solidarietà della sindaca, gli stessi aggiungono: “Ci fa piacere che, anche a seguito della nostra richiesta, il sindaco di Genova Silvia Salis abbia pubblicamente ‘stigmatizzato la scritta contro Matteo Salvini’ esprimendo ‘piena solidarietà al ministro’ e abbia quindi accolto il nostro invito dichiarando pubblicamente di ‘condannare con fermezza’ questi ‘messaggi violenti e minacciosi’. Dispiace, invece, che il Pd e gli altri partiti liguri del ‘Campo largo’ continuino a non condannare odio e violenza, visto e considerato che al momento nessun altro loro esponente ha condannato il grave episodio né espresso solidarietà al vicepremier Matteo Salvini”.

Anche dal viceministro e deputato della Lega Edoardo Rixi “piena solidarietà al vicepresidente del Consiglio e ministro al Mit Matteo Salvini, oggetto a Genova di minacce e intimidazioni. Chi pensa di fermare le nostre battaglie con l’odio o con la paura, non ha capito nulla: ogni minaccia è benzina che alimenta la nostra determinazione. Non ci pieghiamo, non arretriamo di un passo. La nostra forza è nelle idee, nel coraggio e nella vicinanza ai cittadini. Il ministro Salvini non è solo: è con lui un intero popolo che crede nella libertà, nella sicurezza e nella giustizia”.

“Esprimo piena solidarietà al ministro Matteo Salvini. Ogni forma di violenza, anche verbale, è inaccettabile e non deve avere spazio nel confronto democratico”, ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.