Scontro auto-moto a Sottocolle, feriti due giovani: portati in ospedale con l’elicottero

Davagna. Incidente stradale poco dopo mezzogiorno in località Sottocolle, nell’entroterra di Genova, lungo la statale 45 della Val Trebbia. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto e due persone sono rimaste ferite.

In sella alla moto una coppia di giovani di circa trent’anni che hanno rimediato entrambi diverse ferite, pur restando sempre vigili e coscienti. Lui ha riportato un trauma a una gamba e un trauma addominale, per lei lesioni agli arti e un colpo alla schiena.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Davagna e la Croce Verde di Lumarzo. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al San Martino con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Nessuna conseguenza per chi si trovava all’interno dell’auto.