Incidente

Scontro auto-moto a Sottocolle, feriti due giovani: portati in ospedale con l’elicottero

Entrambi hanno riportato diversi traumi e sono andati in codice giallo al San Martino

vigili del fuoco elisoccorso drago elicottero

Davagna. Incidente stradale poco dopo mezzogiorno in località Sottocolle, nell’entroterra di Genova, lungo la statale 45 della Val Trebbia. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto e due persone sono rimaste ferite.

In sella alla moto una coppia di giovani di circa trent’anni che hanno rimediato entrambi diverse ferite, pur restando sempre vigili e coscienti. Lui ha riportato un trauma a una gamba e un trauma addominale, per lei lesioni agli arti e un colpo alla schiena.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Davagna e la Croce Verde di Lumarzo. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al San Martino con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Nessuna conseguenza per chi si trovava all’interno dell’auto.

