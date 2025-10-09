Scontri in piazza Alimonda, per gli ultras della Samp condanne fino a un anno e due mesi

Genova. Tre ultras sampdoriani sono stati condannati dalla gip Alice Serra a pene comprese tra un anno e due mesi e cinque mesi di reclusione per resistenza aggravata e rissa, nell’ambito degli scontri in piazza Alimonda del 5 maggio 2024.

La pm aveva chiesto circa il doppio delle pene ma i tre, assistiti dagli avvocati Matteo Carpi e Pietro Bogliolo hanno ottenuto una riduzione delle condanne con l’equiparazione delle aggravanti con le attenuanti generiche. Per tre tifosi rossoblù a cui era contestata solo la rissa la giudice ha stabilito una multa da 800 euro ciascuno. Altri cinque tifosi blucerchiati, hanno ottenuto due settimane fa il via libera alla messa alla prova della durata di 180 giorni con 360 ore di lavori socialmente utili che svolgeranno in circoli e associazioni.

In quell’occasione un’ottantina di ultras aveva cercato lo scontro con un gruppo di tifosi rossoblù che stavano guardando la partita del Genoa in trasferta dopo che si era diffusa la voce che un tifoso della Samp era stato aggredito passando in scooter. I tafferugli a suon di sedie a tavolini divelti avevano portato fra l’altro al ferimento di una dirigente di polizia. Undici in tutto i tifosi denunciati di cui 8 sampdoriani. Per alcuni di loro erano state anche disposte misure cautelari.

Gli scontri del 5 maggio in piazza Alimonda erano stati il primo momento di un lungo periodo di violenze, ritorsioni e tensioni fra le due tifoserie genovesi, culminato con gli scontri prima e dopo il derby di Coppa Italia del 25 settembre. La notte successiva al blitz dei doriani in piazza Alimonda infatti, un gruppo di ultrà rossoblù aveva assaltato il club Ultras Tito Cucchiaroni danneggiandolo pesantemente e rubando gli striscioni che sono stati poi appesi al contrario al derby. Sempre il 6 maggio a Nervi un tifoso genoano era stato accoltellato mentre pranzava in un bar.