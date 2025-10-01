Genova. E’ stata avviata ufficialmente questa mattina la “super talpa” che realizzerà lo scavo della galleria dello scolmatore del Bisagno. La macchina, il cui assemblaggio tecnico terminerà entro ottobre, sarà operativa a pieno regime entro dicembre, arrivando a scavare una ventina di metri lineari al giorno, cosa che potrebbe portare alla realizzazione del tunnel entro un anno.

La cerimonia di avvio ha visto presenti Marco Bucci, presidente di Regione Liguria e commissario di governo per le opere contro il dissesto idrogeologico, Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Difesa del suolo e soggetto attuatore della struttura commissariale, Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, i lavoratori e le maestranze del cantiere. Con loro anche la squadra di tecnici cinesi che in questi mesi ha supervisionato l’assemblaggio del macchinario e che ne monitorerà il funzionamento.

Dopo l’avvio della grande macchina di oggi, si procederà con il montaggio dell’ultimo carro della talpa, operazione che sarà terminata entro ottobre. Dopo queste operazioni inizierà lo scavo vero e proprio, che a pieno regime produrrà tra i 1800 e i 2000 metri cubi di materiale di risulta al giorno. Da qui la necessità di prevederne un successivo riutilizzo. Secondo le ipotesi iniziali, infatti, lo smarino, una volta caratterizzato (vale a dire analizzato nelle sue componenti chimiche) sarebbe stato utilizzato per il ripascimento delle tante spiagge liguri oggi in fase di consolidamento. Ma questa mattina, durante la cerimonia, Bucci e Giampedrone ne hanno ipotizzato anche l’utilizzo per il riempimento dei cassoni della nuova diga di Genova: se le rocce di scavo rientreranno nelle categorie previste dalla normativa (normativa recentemente aggiornata dal governo per alleggerire le procedure e favorire il riutilizzo del materiale estratto da scavi e dragaggi) allora potranno essere utilizzati anche per la costruzione della grande opera del porto di Genova.

Il destino delle terre di scavo aprirà poi un altro capitolo di questo complesso cantiere. Secondo le prime stime, infatti, a pieno regime potrebbe essere necessaria la movimentazione di almeno 80 tir al giorno, cosa che potrebbe gravare in maniera decisa sulla viabilità della già congestionata Val Bisagno. In entrambe le direzioni: verso monte, direzione cava Cavalletti, sito destinato allo stoccaggio momentaneo, e verso valle, direzione area portuale. Per questo motivo, come anticipato dal presidente del Municipio IV Media Valbisagno Lorenzo Passadore, presente alla cerimonia, il prossimo 9 ottobre sarà convocato un tavolo tecnico per mettere appunto la gestione della viabilità e della logistica del cantiere.

Scolmatore del Bisagno, avviata la super talpa

Dal punto di vista sindacale, invece, confermate le proiezioni fatte dalla Cisl. Andrea Tafaria, segretario generale di Filca Cisl Liguria, oggi presente in cantiere, ha annunciato l’arrivo di una ottantina di nuovi lavoratori specializzati, che andranno a rafforzare il team di lavoro che si svilupperà su quattro turni. Sarà poi aperta una contrattazione di terzo livello per le maestranze coinvolte nel cantiere, mentre resta da capire dove alloggiare questi lavoratori, visto che il “campo base” di via Solimano oggi è al completo. Un’altra partita di questo complicato puzzle.

I commenti

“La talpa dello scolmatore del Bisagno ha un nome: Dalia. L’abbiamo vista in funzione, abbiamo visto quanto è complessa ed è veramente uno spettacolo di ingegneria e tecnologia – ha dichiarato a margine Marco Bucci – Ora l’obiettivo è completare lo scolmatore in un anno, e con la talpa, a venti metri al giorno, ce la possiamo fare. Possiamo dare finalmente alla Valbisagno ciò che chiede da tanto tempo: essere libera dalla piena duecentennale. Accanto a questo investimento ci sono tutti gli altri che abbiamo già cominciato da sette anni, quelli sui rivi laterali, che portano non solo acqua ma anche detriti, legno, pietre, fanghi. Voglio ringraziare tutti i lavoratori, ho detto loro di fare una targa con i loro nomi, come abbiamo fatto per il ponte San Giorgio, così poi verranno qui con le loro famiglie e potranno dire di aver contribuito a mettere in sicurezza la città di Genova. Ai cittadini dico: grazie per quello che avete sopportato fino ad oggi, ogni cantiere porta disagi ma alla fine avremo qualcosa di importante per tutti“.

“Quello dello Scolmatore del Bisagno è uno dei cantieri più importanti del Paese e il principale della Liguria fra quelli attualmente in corso – ha poi aggiunto Giacomo Giampedrone -. Il nostro obiettivo è chiaro: portarlo a termine nel minor tempo possibile. L’avvio della TBM segna una svolta nelle operazioni di scavo, che, grazie all’ausilio di questo macchinario, eccezionale per dimensioni e caratteristiche, subiranno di una notevole accelerazione. Per questo, nelle prossime settimane procederemo anche a una revisione generale del contratto con il riallineamento dei tempi di completamento dell’opera, con un’attività di costante aggiornamento che proseguirà fino alla fine dei lavori. Voglio ringraziare in primis la nostra struttura commissariale che ha seguito e continuerà a seguire passo dopo passo l’avanzamento del cantiere. Grazie anche alle maestranze che stanno lavorando per questo obiettivo comune e alle parti sociali, che stanno accompagnando con grande attenzione ogni fase dei lavori per portare a compimento lo scolmatore”.

“La messa in sicurezza del torrente Bisagno è fondamentale per mettere al riparo tutta la vallata, ma non solo, dal rischio alluvioni, che purtroppo, storicamente, hanno colpito pesantemente il nostro territorio – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante – La realizzazione dello scolmatore del Bisagno consentirà l’entrata in funzione, a pieno regime, dello scolmatore del Fereggiano il cui inizio lavori nel 2014 si è concluso come da cronoprogramma nel 2019, che ha già migliorato la sicurezza idrogeologica dei quartieri di Marassi e Quezzi. Il prossimo tassello fondamentale per la messa in sicurezza della Val Bisagno, in particolare del quartiere di San Fruttuoso, sarà lo sblocco, da parte dell’amministrazione comunale, dei 30 milioni di fondi, già stanziati, per la ripresa dei lavori sul rio Rovare e sul rio Noce, risolvendo le annose criticità idrogeologiche di una zona densamente popolata”.

L’opera

L’opera, con un costo complessivo di oltre 200 milioni di euro, prevede la realizzazione di una galleria di circa 6,5 chilometri che collegherà la zona della Sciorba con il mare in corso Italia, sottraendo una significativa quota della portata di piena dall’alveo del torrente Bisagno.

Il progetto dello scolmatore risale agli anni 2000 ed è stato finanziato con il piano ‘Italia sicura’ nel 2015. I lavori, aggiudicati alla fine del 2019, sono iniziati nel maggio 2020, ma hanno subito rallentamenti significativi a causa della pandemia da Covid-19, delle vicende contrattuali conseguenti a due interdittive antimafia poi superate da specifico pronunciamento della Corte d’Appello di Salerno, da criticità legate sia agli aspetti di carattere tecnico-esecutivo dell’appalto sia agli aspetti di gestione amministrativo-finanziaria della commessa, per cui la Struttura commissariale regionale è intervenuta a più riprese anche attraverso la corresponsione di anticipi di risorse già previste contrattualmente a fronte della presentazione di specifiche garanzie aggiuntive e di impegni verificati costantemente.

Il sistema dello scolmatore funzionerà in abbinamento con quello del Fereggiano, più piccolo e già attivo dall’autunno del 2019, creando una rete di protezione idraulica sotterranea a beneficio della città. Come già detto, l’opera sarà completamente invisibile una volta terminata, ma rappresenterà un’infrastruttura vitale per tutti i cittadini.

Il commento dei sindacati

“E’ stata una giornata importante per lo Scolmatore del Bisagno con l’ avvio della TBM, la talpa che permetterà di accelerare i lavori arrivando direttamente al mare – ha commentato Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – Deve essere un’occasione importante per creare nuova occupazione: si ragiona su altri 22 edili per ogni turno e complessivamente coprendo tutta la giornata parliamo di 88 lavoratori. Adesso apriremo confronto con il consorzio ‘Costruire per Genova’ e abbiamo apprezzato la disponibilità del presidente della Regione e Commissario straordinario dell’opera Marco Bucci che e’ pronto ad aprire un tavolo con sindacati e consorzio per dare ulteriore impulso all’occupazione”.

“Lo scolmatore del Bisagno è un’opera strategica per la tutela idrogeologica di Genova e con oggi speriamo in un decisivo cambio di passo, sia per i tempi di realizzazione sia per il nodo ancora insoluto rispetto ai diritti dei lavoratori”. Così ha commentato Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova a margine dell’inaugurazione di oggi della talpa nel cantiere di Molassana. “Un caloroso grazie va alle maestranze che con la loro professionalità, nonostante il trascorrere di questi anni travagliati, hanno continuato a lavorare per la messa in sicurezza del territorio – conclude Pezzoli – Ora, al Consorzio Costruire per Genova, troppe volte sfuggente, chiediamo con fermezza di chiudere rapidamente la trattativa per l’integrativo aziendale”.

“Con la cerimonia di questa mattina prende ufficialmente il via lo scavo per lo scolmatore e si entra nel vivo di un cantiere complesso per la messa in sicurezza della Valbisagno che tanto ha già sofferto per gli eventi alluvionali nello scorso decennio – dichiarano Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria e Mirko Trapasso, segretario generale Feneal Uil Liguria – Ci auguriamo che l’opera possa guadagnare il tempo perduto per consegnare alla cittadinanza un progetto di sicurezza per la città, benessere e futuro. Un ringraziamento va alle maestranze che, sempre con grande competenza, saranno impiegate in questa opera, che ha dei tempi di marcia molto serrati e delle caratteristiche di lavoro complesse. Il futuro del territorio è nelle mani e nella testa delle nostre maestranze ma la politica deve continuare ad essere lungimirante”.

Le reazioni della politica