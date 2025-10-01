“Bene l’avvio della talpa, ma sarà un momento storico per Genova solo quando lo scolmatore sarà finito e attivo. La cerimonia per l’avvio della TMB organizzata dalla Giunta regionale è l’ennesimo taglio di un nastro che purtroppo certifica solo un ritardo di 2 mila giorni nella consegna – Commentano il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale e segretario del PD Genova Simone D’Angelo – L’opera più importante per la messa in sicurezza della Valbisagno e di tutta la città di Genova doveva essere finita nel 2023, poi nel 2024, poi dovevamo aspettare la talpa che, prima doveva arrivare all’inizio del 2024, poi è arrivata nel 2025; doveva iniziare a scavare a settembre e siamo arrivati a ottobre. L’unico nastro che questa destra può tagliare, quando parla di scolmatore, è quello del record delle promesse non mantenute. Ovviamente speriamo che questa sia la volta buona e che davvero si possa procedere in tempi rapidi. Parliamo di un’opera fondamentale e indispensabile per la città. Ma da questa Giunta più che cerimonie a favor di telecamera ci aspettiamo chiarezza. Avevamo chiesto quest’estate una commissione monotematica itinerante da fare nei cantieri dello scolmatore proprio per capire come procedevano realmente i lavori e avere un cronoprogramma puntuale, e stiamo ancora aspettando che venga convocata. Ai cittadini bisogna dare risposte e tempi che vengano finalmente rispettati. La Valbisagno e Genova non possono rimanere con il fiato sospeso ad ogni pioggia in attesa che passi”.

 

 