Sciopero del comparto dell’igiene ambientale: il 17 ottobre presidio davanti alla Volpara

Genova. Venerdì 17 ottobre in tutta Italia sarà sciopero del comparto dell’igiene ambientale. Il contratto collettivo è scaduto da quasi un anno e dopo mesi di trattative infruttuose con Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e Centrali Cooperative, i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno deciso di proclamare sciopero “La questione economica è solo uno degli aspetti al centro del rinnovo – spiegano gli organizzatori – la nostra piattaforma chiede maggiori investimenti su capitoli importanti come salute e sicurezza, riconoscimento delle professionalità, rafforzamento del welfare, maggiori tutele per i lavoratori degli appalti”.

Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel chiedono di recuperare il potere di acquisto degli stipendi mangiati dall’inflazione, maggiore sicurezza per chi lavora ogni giorno negli impianti e sulle strade, una classificazione del personale che riconosca competenze e responsabilità reali.

L’appuntamento genovese è fissato per venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 8 davanti al cantiere vecchio della Volpara in via Lungobisagno Istria, 35.