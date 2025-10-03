  • News24
Il commento

Sciopero generale per Gaza, il Pd: “In corteo perchè non si può stare in silenzio davanti a quello che sta succedendo”

"Dalle nostre città giunga un segnale forte al governo affinchè si faccia promotore di azioni a difesa dei nostri concittadi e ponga le condizioni per una pace duratura"

Sciopero 3 ottobre per Gaza

Genova. “Abbiamo aderito convintamente allo sciopero di oggi per Gaza perchè non si può stare in silenzio. Il genocidio che si sta consumando a Gaza ha scosso le coscienze: migliaia di persone hanno sfilato per le strade della Liguria per chiedere che il terribile e inaccettabile massacro dei palestinesi finisca”.

Lo scrive in una nota il Pd Liguria, con i propri gruppi nei consigli di Regione Liguria e Comune di Genova

“Come Partito Democratico siamo dalla parte del popolo palestinese e dei volontari della Global Sumud Flotilla, che sono stati fermati ingiustamente in acque internazionali mentre portavano generi di prima necessità a bambini, donne e uomini che il governo di Netanyhau sta affamando. Dalle nostre città giunga un segnale forte al governo affinchè si faccia promotore di azioni a difesa dei nostri concittadi e ponga le condizioni per una pace duratura”

