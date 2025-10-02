Sciopero generale per Gaza, modalità e orari di stop al servizio per Amt

Genova. Lo sciopero generale in solidarietà con la Palestina porta anche il servizio Amt Genova in città e provincia a essere interessato da un’astensione dal lavoro. Lo sciopero di 24 ore è proclamato dalle segreterie nazionali di Cgil, Usb, Cub e Sgb di tutte le categorie pubbliche e private per venerdì 3 ottobre 2025. Ricordiamo che la commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

sarà nelle due fasce: ; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ;

sarà nelle due fasce: ; il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

; il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.