Sciopero generale, adesione del Pd. D’Angelo: “Da Meloni parole indegne”

Genova. “Il Partito Democratico di Genova aderisce con convinzione allo sciopero generale di domani, 3 ottobre, indetto in solidarietà con il popolo palestinese e in risposta al gravissimo atto di pirateria internazionale compiuto da Israele, che ha abbordato in acque internazionali la nave Global Sumud, impegnata in una missione umanitaria diretta a Gaza”, si legge in una nota della segreteria genovese.

«Siamo di fronte all’ennesima, palese violazione del diritto internazionale – dichiara Simone D’Angelo, segretario del Partito Democratico di Genova – e a una nuova dimostrazione della volontà di Israele di impedire ogni forma di aiuto umanitario alla popolazione palestinese, che da mesi vive sotto assedio in condizioni drammatiche».

«Trovo indegne e vergognose le parole della Presidente Meloni – prosegue D’Angelo – che ancora una volta, di fronte a un genocidio, si schiera con chi calpesta i diritti umani e ignora deliberatamente le leggi internazionali. Il Governo italiano dovrebbe alzare la voce contro chi aggredisce attivisti disarmati e civili, non coprire questi atti inaccettabili con il silenzio o, peggio, con complicità politiche. Ancora più grave è l’assurda criminalizzazione di chi manifesta democraticamente il proprio dissenso».