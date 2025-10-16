Amt, venerdì di sciopero per i mezzi pubblici: gli orari e le modalità

Genova. Resta confermato lo sciopero Amt del trasporto pubblico proclamato da Cup Trasporti per venerdì 17 ottobre.

Sciopero Amt 17 ottobre: gli orari

I lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore: il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30, mentre il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime quattro ore del turno. Il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Anche il personale del bus sostitutivo della Genova-Casella e il personale viaggiante del trasporto provinciale si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30, mentre il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.15.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

L’adesione all’ultimo sciopero Cub

All’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla Cub Trasporti, risalente al primo aprile 2025, avevano aderito il 13,78% degli operatori di esercizio urbani e il 12,55% degli operatori di esercizio provinciali.

Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali, della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella.

Le motivazioni dello sciopero Amt di venerdì 17 ottobre

Lo sciopero è stato proclamato alla luce della “grave situazione del TPL genovese, urbano ed extraurbano, per la scarsa manutenzione dei mezzi, in particolare extraurbani, e per la mancata riorganizzazione del settore manutentivo, condizioni che portano ad una riduzione delle corse, al peggioramento del servizio, a continue discussioni del personale con gli utenti del servizio pubblico che sfocia spesso in aggressioni agli autisti, la mancanza cronica di personale ed il conseguente peggioramento dei turni di lavoro”, hanno spiegato i sindacati.

Mercoledì la crisi Amt è stata al centro di una commissione consiliare fiume in cui è emerso che mancano ancora 42 milioni per consentire ad Amt di pagare stipendi e contributi fino a marzo 2026, mentre i debiti ammontano a 158 milioni, di cui 101 milioni solo nei confronti dei fornitori. Per mantenere in piedi la società serviranno un aumento di capitale nell’ordine dei 100 milioni e un’iniezione di 60 milioni all’anno in conto economico: 50 milioni di contributi pubblici sul contratto di servizio per compensare i maggiori costi e 10 milioni di ricavi da tariffazione.