Scaglia un bicchiere in faccia ai poliziotti, poi sferra un pugno: 25enne arrestato al porto antico

Era stato segnalato come persona molesta e appena ha visto gli agenti ha iniziato a inveire

polizia notte porto antico

Genova. La polizia ha arrestato un 25enne marocchino per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. È successo ieri sera al porto antico.

Durante il servizio di vigilanza nel centro storico, una pattuglia è stata avvicinata da una guardia giurata che segnalava la presenza di una persona molesta, in evidente stato di alterazione psicofisica, in un bar di Calata Cattaneo.

All’arrivo degli agenti il ragazzo stava consumando una bevanda alcolica seduto in un tavolo nel dehors. Secondo quanto riferito dalla Questura, appena ha visto la polizia avvicinarsi ha iniziato a inveire contro di loro, rispondendo con fare minaccioso e offensivo, senza motivo.

Restio a fornire le proprie generalità, è stato invitato dagli operatori ad allontanarsi dal locale per essere identificato ma all’improvviso, con un gesto repentino, ha scagliato un bicchiere e una ciotola di vetro in direzione del viso degli agenti, per poi colpirli con un pugno in faccia.

Il giovane è stato immediatamente bloccato e ha opposto resistenza scalciando e sbracciando anche dopo essere arrestato. I due agenti sono stati visitati in ospedale e dimessi entrambi con una prognosi di sette giorni.

