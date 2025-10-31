Sassello, scomparso da ieri sera. Ricerche in corso per un sessantenne

Sassello. Le ricerche sono durate tutta la notte e proseguono. Allarme e preoccupazione per un sessantenne scomparso da ore. È uscito di casa ieri sera e non vi ha più fatto ritorno.

Erano circa le 20 e 15. Non vedendolo rientrare, la famiglia ha dato l’allarme. Non ha con sé il cellulare. Poco dopo la mezzanotte si è iniziato a perlustrare e setacciare le zone intorno a casa e, soprattutto, i boschi.

Sul posto Soccorso Alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco, che coordinano le operazioni di ricerca, i carabinieri e le squadre speciali della Croce Rossa.