Sarah Toscano ospite al Mercato di corso Sardegna per un firmacopie

Genova. Domenica 5 ottobre, alle ore 17.00, Sarah Toscano sarà ospite del Mercato di Corso Sardegna di Genova per il firmacopie del suo primo album “Met Gala”.

Un’occasione per i fan genovesi e non solo, trattandosi dell’unica data ligure dell’instore tour della cantautrice diciannovenne originaria di Vigevano.

Dopo aver animato l’estate con Taki e Perfect insieme a Carl Brave e dopo aver lanciato l’ultimo singolo Semplicemente ft Mida, Sarah Toscano ha annunciato l’uscita di “Met Gala”, che sarà disponibile dal 3 ottobre anche presso lo store Mondadori del Mercato di Corso Sardegna.

Il primo album della vincitrice del talent show Amici 23 e in gara a Sanremo 2024 col brano Amarcord, contiene 10 brani, tra singoli già pubblicati e gli inediti “Met Gala”, title track del progetto, “Desco”, “Maledetto ti amo”, “Dopo di te”, “Caos” e “Match Point”.

L’appuntamento con la giovane cantante e il pubblico genovese è fissato per Domenica 5 ottobre alle ore 17.00. All’interno della galleria commerciale, Sarah Toscano firmerà esclusivamente copie dell’album (cd o vinili) e sarà disponibile a selfie e fotografie con i fan presenti. L’evento è libero e gratuito