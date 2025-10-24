Santa Margherita rifà il look dei sui lampioni storici: restauro per oltre cento esemplari

Santa Margherita. Un importante step del piano di riqualificazione cittadina sta per vedere la luce a Santa Margherita: la giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo di restauro di oltre 100 pali storici dell’illuminazione pubblica compresi tra “Ghiaia” e il Porto, ultimo passaggio prima della gara per l’affidamento dei lavori. L’investimento è cospicuo e sfonda il muro dei 600 mila euro (607.000, per la precisione).

Dichiara il Sindaco Guglielmo Caversazio: “Si tratta di un intervento che fotografa fedelmente il nostro approccio “leggero” al territorio: ci siamo impegnati a riportare Santa Margherita alla sua bellezza originaria e stiamo mantenendo la parola”.

Lo scenario attuale non poteva lasciare indifferenti: i pali sono deteriorati sia nella parte dello stelo di sostegno che nei bracci, soggetti a fenomeni corrosivi e rotture; l’acciaio e la ghisa, che caratterizzano l’impianto, risultano ammalorati e lesionati a causa dell’ossidazione, a sua volta favorita dalla salsedine e dalle deiezioni canine.

L’obiettivo del progetto è ripristinare le caratteristiche dei pali, sia per migliorare gli standard di sicurezza e funzionalità, sia per ragioni di decoro estetico intimamente connesse al governo di una località soggetta a vincolo paesaggistico.