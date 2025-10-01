  • News24
Movimenti

Santa Margherita Ligure, Palli presidente del consiglio comunale: riassegnate le deleghe

Per la prima volta il Comune di Santa Margherita Ligure ha eletto il presidente. Vicepresidente è stata nominata la consigliera Patrizia Marchesini

municipio santa margherita

Santa Margherita Ligure. Il consiglio comunale ha eletto per la prima volta nella storia dell’assemblea il presidente: il consigliere Francesco Palli. Vicepresidente è stata nominata la consigliera Patrizia Marchesini. Entrambi sono stati eletti all’unanimità.

Poiché il regolamento prevede la rinuncia, da parte del presidente, agli incarichi precedentemente assunti, il sindaco Guglielmo Caversazio ha anticipato al consiglio la nuova mappa delle deleghe, ridisegnata sia in vista dell’istituzione della nuova figura apicale sia di una più generale ridefinizione dei ruoli in funzione del lavoro amministrativo.

Il sindaco cede quindi alla vice Brunetti lavori pubblici-manutenzioni, arredo urbano e assume il demanio. Fabiola Brunetti diventa anche delegata agli affari legali, ex delega del consigliere Palli, che lascia il commercio nelle mani della consigliera Barbara Trabucco e le aree giochi in quelle dell’assessore Teppati.

All’assessore Tarabocchia vengono assegnate scuola e servizi cimiteriali, anch’esse – fino ad oggi – in capo al sindaco. L’assessore De Giovanni diventa delegato alla Sanità, mentre il consigliere Andrea Turrin, che la esercitava fino ad ora, ai servizi bibliotecari, “provenienti” dalla summenzionata assessore Tarabocchia.

Al termine della discussione, il consiglio comunale ha approvato, all’unanimità dei presenti in aula al momento del voto, due ordini del giorno a sostegno del riconoscimento di uno Stato Palestinese, il primo presentato da “Uniti per Santa” e il secondo dal gruppo “Viva Santa”.

 

