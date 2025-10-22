Sanna (Pd): “La Valle Scrivia non può essere dimenticata, serve subito l’automedica h24”

Busalla. “La Valle Scrivia non può essere dimenticata e non può restare isolata. Dopo mesi di promesse e rinvii, è arrivato il momento di dire basta: serve subito l’automedica h24, sette giorni su sette”. Così Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione, in vista dell’assemblea pubblica di Busalla promossa dalla Croce Verde di Busalla insieme a Busalla Informa, dedicata alla richiesta di potenziare il servizio di emergenza territoriale in Valle Scrivia e a seguito di diverse interrogazioni presentate in consiglio regionale.

“Da troppo tempo – prosegue Sanna – cittadini, amministratori e volontari del soccorso denunciano una situazione insostenibile. Tra cantieri, deviazioni e traffico, i tempi di intervento dei mezzi di emergenza si allungano, e ogni minuto perso può costare una vita”.

“Ho presentato interrogazioni in consiglio regionale e ora servono risposte – afferma – è giunto il momento di sapere a che punto è davvero il servizio, quali risorse sono state stanziate e quando sarà finalmente attivato h24. Non possiamo più accettare risposte vaghe o promesse senza data. I cittadini della Valle Scrivia meritano un servizio all’altezza, come ogni altra parte della Liguria. L’assemblea di questa sera a Busalla è la dimostrazione che la valle è viva e vuole farsi sentire. È una battaglia della comunità, delle persone, dei soccorritori che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale. Abbiamo ottenuto un primo risultato con le 12 ore, ma ora dobbiamo compiere insieme l’ultimo passo: l’automedica H24, 7 giorni su 7″, conclude il capogruppo PD in Regione.