  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Riconoscimento

Sanità, Liguria prima in Italia nella gestione delle reti tempo-dipendenti. Nicolò: “Premiato il lavoro di squadra”

La valutazione Agenas sottolinea l'importanza della pianificazione organizzativa come leva strategica per migliorare la qualità degli esiti clinici, garantendo la continuità dei percorsi acuti e post-acuti e riducendo la mortalità per le principali emergenze tempo-dipendenti​.

sanità medici chirurgia ospedale generica

Genova. Regione Liguria si conferma tra le regioni più virtuose a livello nazionale e prima in classifica nella gestione delle Reti Tempo-Dipendenti. È quanto emerge dalla Quarta Indagine Nazionale per i Servizi Sanitari regionali condotta da Agenas sui dati 2023 e presentata oggi a Roma.
Nel rapporto, la Liguria ottiene risultati di eccellenza nelle principali aree oggetto di valutazione: rete cardiologica per l’emergenza, rete Trauma, rete Emergenza-Urgenza e figura tra le regioni con il punteggio complessivo migliore, a conferma dell’elevato livello di organizzazione e risposta del sistema di emergenza-urgenza.

“Questi risultati collocano la Liguria tra le regioni più performanti d’Italia, confermando l’efficienza e l’efficacia dei percorsi assistenziali integrati per le patologie tempo-dipendenti – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria-. I dati confermano l’efficacia del modello ligure, che punta su rete, integrazione e qualità del servizio dichiara–. Continueremo a lavorare per rafforzare la presa in carico e la tempestività degli interventi, affinché questi risultati possano essere consolidati”.

La valutazione Agenas sottolinea l’importanza della pianificazione organizzativa come leva strategica per migliorare la qualità degli esiti clinici, garantendo la continuità dei percorsi acuti e post-acuti e riducendo la mortalità per le principali emergenze tempo-dipendenti​.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.