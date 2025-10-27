Sanità, Candia (AVS): “Difendiamo il punto nascite di Voltri dal rischio di chiusura”

Genova. “La chiusura del punto nascite all’ospedale Evangelico di Voltri rischia di rappresentare un duro colpo per la popolazione genovese, soprattutto nei confronti delle famiglie e dei giovani. Questo presidio copre un vasto territorio regionale, dall’estremo levante savonese a Sampierdarena, comprese le vallate e l’entroterra. La dismissione di questo reparto andrebbe a causare un grave disservizio alle donne in gravidanza e agli operatori delle altre strutture materne-infantili”

Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, ribadisce la netta contrarietà alla chiusura del centro nascita all’ospedale Evangelico di Voltri.

“L’Evangelico di Voltri è un ospedale pienamente funzionante, dove si registrano più di 600 parti all’anno, ben sopra la soglia minima prevista per tenere aperto un punto nascite, con una crescita costante di 30 parti ogni anno. Questa tendenza dimostra l’adeguatezza della sua offerta sanitaria. La Regione ha già unito Villa Scassi e Sampierdarena in un unico dipartimento: ulteriori tagli a questo servizio sono inaccettabili. Ci batteremo in ogni modo per bloccare questo pericoloso taglio alla nostra sanità”, assicura Selena Candia.