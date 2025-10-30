San Benigno sotto i ferri e il puzzle viabilità: soppressa la corsia dei bus in via di Francia

Genova. Con i nuovi lavori di messa in sicurezza dell’impalcato del nodo di San Benigno, e la relativa chiusura delle rampe che lo collegano al resto della rete viaria, a Sampierdarena è sorta una sorta di emergenza viabilità. E per risolvere questo complicato puzzle Comune di Genova prova a cambiare le carte in tavola.

La civica amministrazione infatti ha optato per una temporanea modifica della circolazione veicolare con l’obiettivo primario di mitigare il disagio e rendere più scorrevole la direttrice levante-ponente, soprattutto in uscita dalla sopraelevalta

In via di Francia, carreggiata monte, la principale modifica è la temporanea soppressione della corsia riservata al transito degli autobus nel tratto compreso tra la rampa proveniente dalla Aldo Moro e l’intersezione con via Angelo Scarsellini, vale a dire la rotonda che consente di andare in Lungomare Canepa. Di conseguenza, si è reso necessario anche il temporaneo spostamento della fermata bus denominata Francia 3/Stazione F.S. che sarà ubicata immediatamente a ponente dell’intersezione con via Luigi Dottesio.