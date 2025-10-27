Sampierdarena, incensurato 28enne aveva in casa due chili di cocaina: arrestato

Genova. La squadra mobile di Genova ha arrestato un genovese di 28 anni per spaccio. In casa gli agenti gli hanno trovato quasi due chili di cocaina oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Il blitz è scattato ieri mattina, in vico Raffetto nel quartiere Sampierdarena.

Secondo gli investigatori, coordinati dalla pm Gabriella Dotto, l’uomo sarebbe il fornitore di alcuni pusher della zona. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato l’uomo fermarsi con alcuni extracomunitari, ogni volta per pochi istanti, per scambiarsi qualcosa.

Per alcuni giorni gli investigatori hanno tenuto sott’occhio il ventottenne (difeso dall’avvocato Giuseppe Tortorelli) fino a che ieri lo hanno fermato (in tasca aveva solo pochi grammi di hashish) e hanno deciso di perquisire la casa.

Nascoste in diversi punti dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato diverse buste sottovuoto con la droga. Lui aveva tentato di depistare i poliziotti dicendo di abitare in un’altra via del quartiere dove risulta residente. L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi e nei prossimi giorni verrà fissata la convalida.