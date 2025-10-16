Sampierdarena, esplode tubo dell’acqua: via Reti chiusa al traffico e poi riaperta

Genova. Forti disagi al traffico tra il centro e la Valpolcevera, questa mattina, per la chiusura di via Reti tra piazza Masnata e via Degola, a Sampierdarena.

Proprio in via Reti, all’altezza dell’incrocio con via Agnese, è esplosa una tubatura della rete idrica. La condotta, poco prima delle 8, piena ora di punta, ha ceduto facendo aprire l’asfalto e allagando la strada davanti ai giardini Pavanello, sede di diverse scuole tra cui il liceo Mazzini. Poco distante anche la rimessa bus Amt.

Sul posto la polizia locale che inizialmente ha dovuto chiudere totalmente la strada, poi ha riaperto a senso unico alternato.

In attesa dell’intervento di Ireti per l’accertamento sulla falla e il ripristino della tubatura, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica in zona.