Sampdoria, striscioni sfottò nel genovese: “Da Wembley a Chiavari”, “Lei viaggia spesso per l’Aurelia”

Scritte satiriche spuntate nelle prime ore del giorno in vista del derby di questa sera contro l'Entella

Generico ottobre 2025

Genova. Stasera sarà Entella-Sampdoria, il primo derby della storia tra le due squadre. Un appuntamento inedito che vedrà un “Sannazari” tutto esaurito.

Ma le prime ore del giorno hanno visto anche la presenza di striscioni sfottò da parte di sostenitori del Genoa posizionati in zone del genovese.

Da Wembley a Chiavari”, sottolineando la parabola discendente nel corso degli anni, e Lei viaggia spesso per l’Aurelia parafrasando ironicamente “Lettera da Amsterdam” (l’originale dice è “Lei viaggia sempre per l’Europa”).

 

