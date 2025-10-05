Genova. Sampdoria – Pescara 0-0

38′ Occasione Sampdoria, Coda tiene palla in area, appoggia indietro per Pafundi, tiro deviato in tuffo da Desplanches

31′ Ammonizione per Vulikic che interrompe una possibilità di ripartenza

31′ Tiro-cross di Cherubini, Desplanches vola e respinge coi pugni

28′ Sampdoria ora più convinta in fase offensiva: appoggio di Coda per Cherubini, che prova il destro sul secondo palo allargando troppo la mira

26′ Colpo di testa di Vulikic da centrocampo, palla che diventa un assist per Coda, che prova un gran diagonale al volo: palla fuori

20′ Calcio di punizione insidioso di Letizia dalla fascia sinistra del Pescara, palla che rimbalza in area e Ghidotti, un po’ sorpreso, respinge coi pugni

14′ Ancora Pafundi al tiro, stavolta ci prova al volo dopo una respinta di testa della difesa abruzzese. La palla resta un po’ schiacciata, rimbalza una volta e termina fuori non di molto

12′ Cross dalla destra di Letizia, doppio rimpallo e Ghidotti che fa suo il pallone sul primo palo

7′ Discesa di Pafundi, che prova il mancino rasoterra da fuori area, palla bloccata in tuffo da Desplanches

6′ Arriva il cambio: fuori Olzer per Merola

4′ Subito gioco fermo per un problema a Olzer, che chiede il cambio

1′ Partiti con palla alla Sampdoria che in questo primo tempo attacca verso la Gradinata Sud

Lo striscione già esposto durante la riunione in Gradinata Sud in cui i proprietari della Sampdoria vengono ‘invitati’ a vendere è stato esposto all’ingresso della Tribuna nel pre-partita di Sampdoria – Pescara, partita che i blucerchiati non possono sbagliare, con mister Donati a rischio esonero. Diffusi anche dei volantini con i volti dei vertici societari Tey, Walker, Manfredi e Fredberg con il simbolo del divieto e scritto Wanted.

Nessun contatto, comunque, tra tifosi e proprietà. All’ingresso delle squadre in campo esposto uno striscione in Gradinata: ‘Tey, Walker, Manfredi, Fredberg, ci siamo capiti? Qui non siete più graditi’.

Sul fronte sportivo Donati sceglie Coda come punta, supportato dalla fantasia di Cherubini e Pafundi. Confermati 9/11 di coloro che sono scesi in campo contro il Catanzaro. Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti, Riccio, Hadzikadunic, Vulikic, Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti, Pafundi, Cherubini, Coda.

Allenatore: Donati.

A disposizione: Coucke, Coubis, Ferri, Cuni, Ricci, Henderson, Giordano, Conti, Ioannou, Narro, Barak, Benedetti.

Pescara: Desplanches, Corbo, Brosco, Capellini, Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia, Olzer, Di Nardo, Valzania

Allenatore: Vivarini.

A disposizione: Saio, Brandes, Meazzi, Merola, Cangiano, Corazza, Okwonkwo, Sgarbi, Graziani, Gravillon, Vinciguerra, Giannini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Bercigli di Firenze, Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. Var: Aureliano di Bologna, Avar Marini di Roma 1.

Ammoniti: Vulikic (S)