Sampdoria, Pafundi lascia l’Under21: lesione al retto femorale per il trequartista

Brutta notizia per la Sampdoria. Questa sera Simone Pafundi avrebbe dovuto scendere in campo con l’Under 21 nella partita Italia – Armenia. Ma nella mattinata ha lasciato il ritiro degli azzurri per infortunio.

Poco fa la Sampdoria ha reso nota la situazione del trequartista sul proprio sito ufficiale: “È stato sottoposto nel primo pomeriggio ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra“.

Sarà difficilissimo dunque vedere il protagonista della vittoria contro il Pescara, l’unico fino ad oggi in campionato, in campo venerdì sera contro la Virtus Entella. Rimane ancora impegnato con la formazione di Silvio Baldini l’altro blucerchiato Cherubini.

Anticipi e posticipi

Nei giorni scorsi la lega di Serie B ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi della Serie B dalla tredicesima alla diciottesima giornata.

13.a Sampdoria vs Juve Stabia (lunedì 24 novembre, ore 20.30)

14.a Spezia vs Sampdoria (domenica 30 novembre, ore 17.15)

15.a Sampdoria vs Carrarese (domenica 7 dicembre, ore 19.30)

16.a Palermo vs Sampdoria (venerdì 12 dicembre, ore 20.30)

17.a Padova vs Sampdoria (sabato 20 dicembre, ore 15.00)

18.a Sampdoria vs Reggiana (sabato 27 dicembre, ore 15.00)