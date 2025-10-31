Sampdoria: progressi per Altare e Pafundi, contro il Mantova arbitra Mucera

Genova. Prosegue la preparazione della Sampdoria al “Mugnaini” in vista della delicata sfida di domenica sera contro il Mantova.

Un appuntamento particolarmente importante per la Samp che, dopo due pareggi consecutivi nella gestione Gregucci-Foti, è in cerca del ritorno ai tre punti. Oggi a Bogliasco un allenamento caratterizzato da attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella ad alta intensità e lavoro sulle palle inattive. Domani dopo la conferenza stampa è prevista la rifinitura pomeridiana.

Lato infermeria, proseguono i percorsi di recupero di Altare e Pafundi. Terapie e lavoro in palestra per Abildgaard, Coucke, Depaoli, Girelli, Pedrola e Ravaglia. Assente per squalifica Jordan Ferri, che ad Empoli aveva commesso un evidente fallo di reazione su Curto proprio sul finire della partita. Era entrato al 78′: un inizio di stagione enigmatico per il centrocampista francese.

Periodo difficile anche per il Mantova, ultimo in classifica a cinque punti. Esattamente come i blucerchiati, i lombardi hanno vinto solo una volta e l’avversario battuto è stato proprio il Pescara, alla seconda giornata. Poi una lunga striscia senza vincere che ha portato all’allontanamento del direttore dell’Area Tecnica Christian Botturi e il responsabile dell’area scouting Vincenzo Talluto.

Squadra arbitrale

Arbitro: Mucera di Palermo.

Assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo.

Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.