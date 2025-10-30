Sampdoria – Mantova, l’appello della Sud per commemorare i tifosi defunti: “Portate tutti una bandiera”

Genova. L’invito è di portare una bandiera allo stadio. Tutti.

Il 2 novembre è la giornata di ricordo dei defunti e i tifosi blucerchiati solitamente lo celebrano con un’iniziativa ad hoc per ricordare i sostenitori della Sampdoria che non ci sono più.

Stavolta la data coincide con la partita casalinga contro il Mantova e allora dai gruppi della Sud è stato diffuso un appello social di portare allo stadio una bandiera: “Sarà diverso, ma ugualmente bello. Non in Largo U.C. Sampdoria ma direttamente sui gradoni della nostra gradinata Sampdoria-Mantova, domenica, ore 19:30. Una partita che si arricchisce di un significato ancora più profondo e ancora più sentito. Ricordiamoli insieme, ancora una volta. E, se possibile, con ancora più cuore”.

L’invito è chiaro: “Veniamo tutti allo stadio con una bandiera blucerchiata. Quella che teniamo sul balcone o quella custodita in un cassetto da troppo tempo. Portiamola con noi e sventoliamola in alto, per la Sampdoria e per loro, amici, fratelli e sorelle, parenti, compagni e compagne di vita, che con noi hanno condiviso questi stessi gradoni e l’amore infinito per questi colori. Sventoliamola e cantiamo più forte che mai, dal più profondo. E insieme a noi, canteranno da lassù”.