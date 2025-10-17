  • News24
Nessuna spiegazione

Sampdoria, il silenzio degli impenitenti: blucerchiati in silenzio stampa dopo il disastro contro l’Entella

Non parla mister Donati, nessuno della società ci mette la faccia

Sampdoria Massimo Donati

Una partita difficile da commentare. La Sampdoria non è scesa in campo contro la Virtus Entella. Un divario a livello di determinazione che si è visto fin dai primissimi minuti. Nessuna idea di gioco ma soprattutto non c’è stato lo spirito battagliero di una squadra che vuole salvarsi. Il 3 a 1 è la fotografia, non di certo ingenerosa, di questo primo derby tra le due formazioni.

E se la squadra sembra davvero impenitente visto che gli errori di atteggiamento sono quelli della scorsa stagione, anche il club continua ad alimentare il comprensibile nervosismo della tifoseria. Anche oggi nessuno ci ha messo la faccia. Né mister Donati, né i dirigenti, Mancini e Fredberg, che la squadra l’hanno costruita. Men che meno Manfredi e Tey.

Pagherà Massimo Donati. Sembra inevitabile l’esonero a questo punto: cinque sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Non che la squadra, costruita male in difesa e in attacco, potesse fare sfracelli, ma tra il bianco e il nero c’è tutta una serie di grigi. Mentre in casa blucerchiata è notte fonda.

 

 

 

