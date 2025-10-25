Sampdoria a due volti tra primo e secondo tempo: recupera sul Frosinone e finisce 1-1

Genova. La Sampdoria pareggia 1-1 col Frosinone ritrovando un po’ di fiducia dopo un primo tempo giocato male e subito in larghi tratti. Al colpo di testa di Zilli al 39′ su corner di Calò ha risposto Massimo Coda, sempre lui, con un destro dal centro dell’area di rigore servito da Ioannou autore di una bella discesa sulla sinistra (69′). Una Samp a due volti tra primo e secondo tempo, che però può aggrapparsi alla grinta che ha messo nella ripresa per tentare di risalire la china. Di fronte, non va dimenticato, una squadra che veleggia ai primi posti della classifica a 14 punti. Nella partita, piuttosto rocambolesca, vanno anche conteggiati i due calci di rigore assegnati alla Sampdoria e poi annullati dopo la revisione var. Dopo i fischi del primo tempo i timidi applausi del pubblico alla fine della partita testimoniano che l’impegno e il recupero di una partita che sembrava compromessa sono stati apprezzati. Fischi solo per la terna arbitrale al 90′.

Primo tempo

Foto e Gregucci ritrovano Ferrari a comandare la difesa e scelgono Barak vicino a Coda. In campo dal primo minuto anche Venuti.

Dopo un buon inizio dei blucerchiati è la squadra di Alvini a prendere in mano il pallino del gioco e a creare le occasioni migliori. Due traverse colpite prima della rete del vantaggio: da Calvani (13′) su colpo di testa scaturito da un calcio da fermo e Bracaglia (33′) con un sinistro al volo da fuori area.

Samp che aveva cominciato con un buon piglio, ma ha creato solo una vera palla gol: l’unica vera possibilità di segnare è capitata al 20′ a Coda: colpo di testa sul secondo palo su cross da punizione di Henderson, che però termina solo sull’esterno della rete.

Al 29′ cambio obbligato perché Depaoli si fa male: dentro Ioannou e Venuti va a destra.

Tante palle perse, passaggi decisivi sbagliati e Barak e Cherubini, gli uomini da cui ci si attende sempre qualcosa in più, autori di una prova sino al 45′ decisamente insufficiente.

Secondo tempo

Gregucci e Foti inseriscono Benedetti al posto di un nervoso e confuso Riccio e al 47′ Turrini fischia un calcio di rigore per i blucerchiati: Cherubini sul fondo crossa in mezzo e Bracaglia in scivolata “para” il pallone. Turrini va a vederlo e annulla la propria decisione.

Intanto il Frosinone colpisce un’altra traversa: al 51′ è Calò su punizione a toccare il legno.

Al 61′ finisce la partita di Barak e Venuti, fischi soprattutto per il primo ed entrano Cuni e Ricci. Il centrocampo ne beneficia perché Ricci mette un po’ più di ordine.

Poco dopo (66′) doppio cambio anche nel Frosinone: escono Anthony Oyono per Jeremy Oyono e Zilli per Raimondo.

La Sampdoria cresce e arriva al pareggio: al 69′ discesa di Ioannou che vede Coda al centro dell’area, destro che infila Palmisani senza appello. I blucerchiati si rianimano e iniziano ad attaccare con più convinzione, al 73′ Gregucci viene espulso per proteste per un presunto tocco di mano in area di rigore non fischiato e un altro tocco col braccio di Calvani al 73′ induce Turrini a fischiare un nuovo rigore. Anche stavolta il var lo richiama e l’arbitro annulla di nuovo. Stadio inferocito.

Alvini si gioca la carta Vergani al 77′ al posto di Ghedjemis, ma è la Sampdoria ad andare di nuovo vicino al gol: è l’81’ Cuni se ne va sulla destra, prova un pallonetto per scavalcare Palmisani in uscita e colpisce il primo palo. Ferrari non ce la fa più e viene sostituito (83′), dentro Hadzikadunic. Abildgaard finirà la partita centrale di difesa. Nei sette minuti di recupero l’unico brivido è la fuga di Vergani nello spazio al 91′, ma per fortuna della Sampdoria sbaglia completamente il diagonale sparando addosso a Ghidotti, che para in due tempi.

Finisce con un pareggio, merito della Sampdoria essersi aggrappata alla partita e aver sfruttato il momento giusto per agguantare il punto. La classifica resta da brividi, con soli 6 punti e Mantova, Bari e Catanzaro che devono ancora giocare.

La cronaca minuto per minuto

92′ Altro corner guadagnato dai blucerchiati, con il portiere del Frosinone che anticipa Coda. Sulla battuta di Henderson Palmisani allontana coi pugni

91′ Vergani se ne va nello spazio ma per fortuna della Sampdoria sbaglia completamente il diagonale sparando addosso a Ghidotti, che para in due tempi

90′ Sette i minuti di recupero

88′ Nel Frosinone escono Kvernadze per Corrado e Bracaglia per Cittadini

85′ Ammonizione per Vergani, che ha trattenuto vistosamente la maglia di Cuni. Sulla punizione arriva il colpo di testa di Hadzikadunic che però mette fuori da buona posizione

83′ Nella Sampdoria fuori Ferrari, applausi per lui, dentro Hadzikadunic

81′ Occasione Sampdoria! Cuni se ne va sulla destra, prova un pallonetto per scavalcare Palmisani in uscita e colpisce il primo palo.

77′ Cambio per il Frosinone, esce Ghedjemis entra Vergani

75′ Ancora un rigore annullato dal var! Ora Sampdoria in fiducia guadagna un doppio corner, sulla seconda battuta di Henderson tocco di mano e calcio di rigore fischiato di nuovo da Turrini per un tocco di mano di Calvani. L’arbitro però va di nuovo a vederlo e annulla di nuovo la propria decisione, stadio inferocito

73′ Espulso Gregucci, proteste della Sampdoria per un tocco di mano in area di rigore

69′ Pareggio della Sampdoria! Coda infila Palmisani con un destro dal cuore dell’area di rigore be servito da Ioannou, autore di una bella discesa sulla sinistra

68′ Ancora un corner per il Frosinone: tiro di Raimondo deviato da Henderson. Sulla battuta la difesa respinge e allora ci prova Cichella dalla distanza, palla altissima

66′ Doppio cambio anche nel Frosinone: esce Anthony Oyono ed entra Jeremy Oyono, esce Zilli ed entra Raimondo

61′ Doppio cambio nella Samp fuori Barak per Cuni e Venuti per Ricci

58′ Ammonizione per Gelli per un fallo di mano

53′ Conclusione a giro di Kvernadze, Ghidotti mette in corner coi pugni. Sugli sviluppi Ferrari resta a terra, in ogni caso la palla torna ai blucerchiati in rimessa dal fondo

51′ Altra traversa per il Frosinone: è la punizione di Calò a toccare il legno

49′ Turrini va a vederlo e ritorna sulla decisione: niente penality

47′ Calcio di rigore per la Sampdoria: Cherubini sul fondo crossa in mezzo e Bracaglia in scivolata “para” il pallone.

46′ Cambio prima di riprendere il gioco: entra Benedetti per Riccio. Si riparte con palla al Frosinone, ora la Sampdoria attacca verso la Sud

45′ Tre minuti di recupero

39′ Gol del Frosinone: sul calcio d’angolo è Zilli a saltare più in alto di tutti e a infilare Ghidotti nell’angolino alla sua sinistra

38′ Scontro tra due giocatori in fase di ripartenza e Kvernadze ne approfitta per tirare ancora, deviazione in corner

37′ Ancora Kvernadze arriva al tiro, stavolta la conclusione è debole e Ghidotti para senza problemi

35′ Frosinone ancora all’attacco, Ghidotti devia un cross dalla sinistra in corner

32′ Ancora una traversa del Frosinone, con Bracaglia che col sinistro al volo tenta la giocata dalla distanza. Palla che scheggia il legno e termina fuori

30′ Sugli sviluppi del corner palla che arriva nel cuore dell’area piccola e Ferrari, nella concitazione, rischia l’autorete per anticipare col corpo il diretto avversario. Ghidotti si accartoccia sul pallone

29′ Depaoli deve uscire, dentro Ioannou. Venuti va a destra

27′ Nervosismo in campo, Riccio va a muso duro con Calò per non essersi fermato con Depaoli rimasto a terra dall’altra parte del campo. L’arbitro prova a gestire la situazione e con grande ritardo fa entrare lo staff medico. Il Frosinone, intanto ha guadagnato un corner

22′ Ammonito Oyono, falloso su Giordano

20′ Occasione Sampdoria: calcio piazzato di Henderson sul secondo palo dove arriva Coda: colpo di testa che dà l’illusione del gol, ma a muoversi è l’esterno della rete

11′ Altra occasione per il Frosinone, stavolta la palla termina sulla parte superiore della traversa dopo un colpo di testa di Calvani. Azione scaturita da un calcio piazzato

9′ Occasione Frosinone! Salvataggio sulla linea di porta di Ferrari di testa che vale quanto un gol su tiro di Kvernadze col sinistro deviato da Riccio, la palla si era impennata e stava entrando in rete

3′ Corner guadagnato dalla Sampdoria, Bracaglia in scivolata devia il cross di Coda. Sugli sviluppi battuta di Henderson e colpo di testa di Ferrari alto sopra la traversa

2′ Buon piglio della Sampdoria in partenza, cross di Depaoli, Coda stende la gamba ma non imprime potenza alla deviazione al volo. Palla parata da Palmisani

1′ Si parte con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Gradinata Nord in questo primo tempo

La Sampdoria scende in campo contro il Frosinone e ritorna al “Ferraris” dopo la brutta sconfitta di Chiavari. In mezzo un altro cambio di allenatore che vede il tandem tecnico composto da Gregucci e Foti. Nello staff anche l’ex blucerchiato Pozzi. Nel pre-partita applausi anche a Invernizzi.

Ora la squadra deve reagire per tornare a fare risultati e successivamente trovare una propria continuità. In settimana il nuovo staff ha lavorato molto sull’aspetto mentale: oggi contro i ciociari, avversario complicato che occupa il terzo posto in classifica, la prima occasione per iniziare a dare una svolta al proprio campionato.

Negli undici titolari Gregucci e Foti scelgono di mettere Barak accanto

Le formazioni di Sampdoria-Frosinone

Sampdoria: Ghidotti; Riccio (46′ Benedetti), Ferrari (83′ Hadzikadunic), Giordano; Depaoli (29′ Ioannou), Abildgaard, Henderson, Barak (61′ Cuni), Venuti (61′ Ricci); Cherubini, Coda.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Bellemo, Vulikic, Conti, Narro.

Frosinone: Palmisano; Oyono A (66′ Oyono J), Calvani, Gelli, Bracaglia (88′ Cittadini); Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis (77′ Vergani), Kvernadze (88′ Corrado), Zilli (66′ Raimondo).

Allenatore: Alvini.

A disposizione: Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon.

Arbitro: Turrini di Firenze. Assistenti: Fontani di Siena e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Camplone di Lanciano. AVAR: Rutella di Enna.

Ammoniti: Oyono, Gelli, Vergani (F)

Espulso al 73′ Gregucci.