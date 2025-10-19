Sampdoria, Foti è il nuovo allenatore. Nello staff anche Gregucci e Pozzi

Genova. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al Mugnaini di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre“.

Con queste poche righe il club blucerchiato ha comunicato il nuovo staff che avrà il compito di risalire la classifica. Dopo la sconfitta di venerdì sera nel derby contro l’Entella è arrivato l’esonero, inevitabile, di Donati, al quale ha fatto seguito il duro sfogo della moglie.

Attualmente la Sampdoria occupa la diciottesima posizione in classifica con appena 5 punti, Foti e il nuovo staff dunque avranno il compito di dare nuova linfa e fiducia ad una squadra che ha ottenuto solamente una vittoria. Il prossimo impegno dei blucerchiati non sarà però semplice, infatti al Ferraris arriverà il Frosinone, terzo in classifica.

Ricordiamo che di fatto Salvatore Foti è il nuovo allenatore blucerchiato, ma essendo sprovvisto del patentino idoneo per la Serie B avrà Gregucci come braccio destro.

Nello staff blucerchiato non c’è invece Attilio Lombardo, come si ipotizzava ieri, c’è invece Nicola Pozzi. L’ex attaccante blucerchiato è molto amato dai tifosi e vanta 88 partite in maglia blucerchiata con 27 reti.