Sampdoria, è ufficiale: esonerato Massimo Donati

Genova. Massimo Donati è stato esonerato dalla Sampdoria, la società lo ha comunicato ufficialmente in questi minuti. Con lui via anche i suoi collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli.

Bocche cucite in casa blucerchiata dopo la brutta sconfitta contro l’Entella di venerdì sera. I blucerchiati sono stati veramente impalpabili, una prestazione addirittura difficile da analizzare.

Il silenzio stampa è stato un presagio ancora più evidente della volontà di cambiare qualcosa. In particolare, ancora una volta nell’ultimo anno e mezzo, la guida tecnica.

I nomi per il post Donati ci sono ma, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe Foti al momento il favorito. Inoltre ci sarebbe la voce di un suggestivo ritorno di Attilio Lombardo all’interno del suo staff.