Sampdoria, Foti e la profezia di Giampaolo: “Contento di non dormire per la mia squadra”

Sull'1 a 1 di Empoli: "Meritavamo di vincere per le occasioni create. C'è stata la personalità che abbiamo chiesto ma ora serve vincere"

Salvatore Foti e Angelo Gregucci

L’espulsione di Angelo Gregucci contro il Frosinone ha consentito a mister Salvatore Foti di guidare in prima persona dalla panchina la “sua” Sampdoria. Si è realizzata dunque la profezia di Marco Giampaolo che, in occasione di un ritiro a Ponte di Legno, lo aveva indicato come futuro allenatore dei blucerchiati. Sul pareggio 1 a 1 contro l’Empoli, Foti esprime soddisfazione per la personalità pur ricordando alla squadra che con i complimenti e i pareggi non si cambia la classifica.

“La squadra ha giocato un’ottima partita – esordisce ai microfoni del club -. Meritavamo sicuramente di vincerla. La prestazione è stata ottima, fatta di personalità e buone idee. Abbiamo avuto più occasioni di loro. In otto giorni non si può cambiare il mondo, ma i segnali sono positivi. Il rammarico è non aver raccolto quattro punti in due partite. I punti sono importanti, ad oggi ne abbiamo fatti solo due”.

“Ai giocatori chiediamo coraggio e cuore – prosegue -. Non giocano per una squadra normale, giocano per la Sampdoria. Vogliamo regalare ai nostri tifosi qualcosa di bello e qualche giornata più serena. Io e mister Gregucci chiediamo la personalità vista oggi”.

Domenica alle 19,30 al Ferraris arriva il Mantova ultimo in classifica. L’unico risultato positivo sarà la vittoria: “Il campionato dice che sarà una sfida a una diretta concorrente. Allenare la Sampdoria per me è un sogno e un obiettivo. Ho smesso giovane per un infortunio grave, ero tornato come collaboratore di Giampaolo. Quando disse che sarei diventato allenatore della Samp pensai che un giorno ce l’avrei potuta fare. Se ho accettato di essere qui e prendere la responsabilità di aiutare la mia squadra con mister Gregucci è perché mi sento pronto“.

Cuni Sampdoria
Minuto per minuto
Empoli – Sampdoria 1 a 1: Ghidotti pasticcia, Cuni pareggia, Pedrola entra e si fa subito male
