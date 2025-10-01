Sampdoria, Donati: “Fatichiamo in attacco, non possiamo pensare che si accenda solo Pafundi”

Genova. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Catanzaro, Massimo Donati analizza la prestazione della sua Sampdoria in conferenza stampa: “Abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni, nel primo tempo abbiamo concesso più palleggio a loro, però abbiamo creato più occasioni di loro, nel secondo tempo è andata viceversa. Alla fine della partita l’aspetto positivo è il non aver preso gol, la prima volta che capita in stagione. Vero però che dobbiamo cercare di creare di più, certo, mancano Pedrola e Cherubini, ma dobbiamo fare di più”.

A livello di pericolosità e tocco di palla sicuramente Pafundi è stato il migliore, anche se soffre quando deve coprire la zona di campo di competenza: “Lui ha caratteristiche diverse da tutti, fa giocate importanti e noi dobbiamo trovare la soluzione per cercare di accenderlo il più possibile, ma voglio che si accendano anche tutti gli altri non possiamo pensare che sia solo Pafundi a far gol”.

Donati non vuole sentire l’ipotesi di un adagiamento nella palude delle retrovie. “Non ci adagiamo da nessuna parte, c’è un popolo dietro di noi”.

Di sicuro questa sera ha fatto bene Ghidotti, il reparto difensivo è comunque promosso da Donati: “I loro attaccanti hanno fatto tanti movimenti e rotazioni difficili da leggere. Però hanno sbagliato poco, han tenuto su bene la baracca”.

Mancano sicuramente gli apporti delle palle inattive, che invece la Sampdoria soffre: “Il 60-70% dei gol subiti − dice Donati − è arrivato da palla inattiva ed è una cosa troppo importante, che sposta i giudizi. Dobbiamo fare meglio, andare dentro a saltare come se fosse la finale di Champions, le palle dentro belle arrivano, ma bisogna attaccarle come se fossero l’ultima”.

In difficoltà è apparso Cuni, ma Donati lo difende: “Fa un grande lavoro senza palla, tanto nella fase difensiva, corre dove non dovrebbe, però. Devo gestirlo però: lui fa la fase difensiva, Coda no. Cuni a Bari ha fatto un’ottima partita, ma anche stasera gli è mancato l’ultimo pezzo e qualche occasione per incidere”.

Vedere insieme Coda e Cuni non è impossibile, secondo Donati, ma sono valutazioni che si devono fare di partita in partita.

Col Pescara rientrerà Cherubini, almeno. Il problema di Pafundi, uscito in anticipo, dovrebbe rientrare, solo crampi per lui.

I fischi finali sono esagerati per Donati? “Sono figli della classifica e del fatto che siamo la Sampdoria e siamo in quella posizione. Non sono giusti se consideriamo il fatto che la squadra ha dato tutto. Il simbolo è Bellemo, oggi ha fatto una partita straordinaria, ci ha messo il cuore in campo. Credo che nessuno meritasse i fischi: stiamo cercando di mettere in careggiata tutta la situazione, passiamo le giornate intere al campo a provare e riprovare”.